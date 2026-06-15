Mit Platz drei ist Germania Hilfarth nicht zufrieden

Germania Hilfarth will mehr. – Foto: Andre Peters

„Es ist ganz schwer, diese Saison so richtig zu greifen“, blickt Nils Brandt, Trainer von Germania Hilfarth, auf das vergangene Jahr. Denn mit 53 Punkten und dem dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Mittelrhein verpasste sein Team den angepeilten Aufstieg - trotz einer soliden Saison. Doch Brandt nimmt seine Mannschaft in Schutz. „Es war ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Aber ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf, denn die Jungs haben super zusammengehalten“, sagt Brandt.

Auch deshalb ist Brandt „überzeugt, dass wenn wir nur ansatzweise komplett geblieben wären vom Kader des Sommers, dann wären wir über die Quotientenregel als Zweitplatzierter aufgestiegen“. Doch ganz auf Personalprobleme zurückführen möchte er das verpasste Ziel nicht: „Es wäre auch mit der Mannschaft noch möglich gewesen, mit der wir die Saison beendet haben. Aber dafür hätten wir effektiver vor dem Tor sein müssen“, blickt Brandt auf eines der Hauptprobleme.

Dabei ist Germania mustergültig in die Saison gestartet. Nach dem Gewinn der Hückelhovener Stadtmeisterschaft folgten in der Liga vier Siege aus den ersten fünf Spielen, nur der diesjährige Meister Germania Eicherscheid konnte den Hilfarthern ein Unentschieden abtrotzen. Einem weiteren Remis gegen Falke Bergrath folgten erneut vier Siege am Stück - erst Anfang Dezember musste sich Germania erstmals gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven geschlagen geben.

Nach der Winterpause folgten schließlich vier Unentschieden aus fünf Partien, der einzige Sieg gelang gegen den TV Konzen. Zu wenig für die Aufstiegsambitionen, denn Tabellenführer Eicherscheid eilte der Germania in dieser Phase davon - und verpasste ihr mit einem 4:0 Anfang April die zweite Saisonniederlage überhaupt. Insgesamt acht Siege, eine weitere Niederlage und zwei Unentschieden zum Schluss komplettieren die Bilanz von 14 Siegen, elf Unentschieden und drei Niederlagen in der gesamten Saison.

Wobei besonders das letzte Saisonspiel, ein 2:2 gegen den Kohlscheider BC, für Brandt wie ein Sinnbild der ganzen Spielzeit war. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, wir haben sehr viel Aufwand betrieben, wir vergeben wieder sehr viele Chancen. Der Gegner macht aus wenig viel, wir verschießen noch einen Elfmeter, haben Pfosten- und Lattenschüsse dabei. Wir haben auch kein Matchglück gehabt dieses Jahr“, findet der Trainer. Denn: „Normal sagt man immer: Das gleicht sich aus über die Saison. Wir waren in vielen Spielen drückend überlegen und machen den Sack nicht zu“, fügt er an.

Brandt vermisst einen echten Torjäger

Dies habe auch mit mangelnder Qualität zu tun. „An gewisser Stelle haben wir die in der Saison verloren. Sodass wir die Gegner immer haben leben lassen“, sagt Brandt. Und er weiß auch den Grund, wieso es vor dem Tor oft gehakt hat: „Uns fehlte einfach ein Spieler, der 20 Tore und mehr schießt. Den hatte Eicherscheid in seinen Reihen, den hatte auch Kohlscheid in seinen Reihen“, bemängelt er.

Deshalb rüstet Germania jetzt kräftig auf. Neun Zugänge stehen bereits fest, darunter Torjäger Jeremy Labas vom Zweitplatzierten Kohlscheid, für den er in der vergangenen Saison 28 Tore und 28 Vorlagen beisteuerte. „Dann bekommen wir von Ay-Yildizspor noch Ibrahim Karpuz als Lenker im Mittelfeld und von Helpenstein Colin Ryssen, einen Top-Abwehrspieler. Dazu kommt noch Luis Mankartz von Bergrath, der ein Unterschiedsspieler sein kann. Und mit Bünyamin Efe kommt eine Vereinslegende zurück“, freut sich der Trainer.

Germania plant einen neuen Anlauf

Vier Abgänge stehen dem gegenüber, vor allem Verteidiger Dominik da Silva ist für Brandt ein Verlust. „Es wird ein neues Germania werden in der kommenden Saison. Wir wollen da eine gute Bande zusammenbasteln“, verspricht Brandt. Zuvor geht es in die Sommerpause, der Trainingsauftakt bei Germania ist am 13. Juli. In der Vorbereitung nimmt das Team am Sommercup des SC Rurdorf und am gemeinsamen Turnier der SG Stolberg und des SV Breinig teil.

„Ich bin guter Dinge, dass wir da angreifen können, ohne jetzt ein festes Ziel herauszugeben. Dann sind die Akkus aufgeladen und dann heißt es: Attacke“, blickt Brandt auf die kommende Saison.