Mit Plan und Leidenschaft

Seit einem halben Jahr steht Patrick Lonnemann an der Seitenlinie der Oberliga-Frauen des SV Heidekraut Andervenne und in dieser kurzen Zeit hat er der Mannschaft bereits eine klare Struktur, neuen Mut und echte Perspektive verliehen. Im Interview spricht der Trainer über eine starke Hinrunde, beeindruckenden Teamgeist, den großen Unterschied zwischen Kreisliga und Oberliga, spannende Winter-Neuzugänge und seine Vision, wie sich Andervenne langfristig in der Liga etablieren soll.

FuPa: Patrick, seit dem 1. Juli 2025 bist du Trainer der Frauen des SV Heidekraut Andervenne in der Oberliga Niedersachsen. Wenn du auf die bisherige Saison blickst: Mit sechs Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen steht ihr auf Platz fünf, wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Verlauf?

Patrick: Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf auf jeden Fall zufrieden und liegen absolut im Soll. Unser Ziel war es, eine vernünftige Hinrunde zu spielen und uns einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erarbeiten. Das ist uns gelungen. Die Mannschaft hat konstant gearbeitet und sich die aktuelle Platzierung verdient. FuPa: Was hätte aus deiner Sicht in der Hinrunde noch besser laufen können und in welchen Bereichen hat deine Mannschaft dich vielleicht sogar positiv überrascht?

Patrick: Es gibt natürlich Situationen, die hätten besser laufen können oder in denen wir cleverer hätten auftreten können. Positiv überrascht hat mich die Mentalität und der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Außerdem freut es uns sehr, dass die Mannschaft das neue System und unsere Ideen gut aufgenommen hat und darin immer sicherer wird. FuPa: Du hast zuvor die Damen des SV Dalum in der Kreisliga Emsland trainiert. Wie groß ist für dich persönlich der Unterschied zwischen der Arbeit in der Kreisliga und nun in der Oberliga Niedersachsen? Patrick: Der Unterschied zeigt sich vor allem im höheren Tempo, in der Intensität und im taktischen Niveau. Persönlich ist auch der zeitliche Aufwand größer, insbesondere die Auswärtsspiele erfordern deutlich mehr Zeit. FuPa: In der Winterpause hast du deinen Vertrag bereits für die Saison 2026/27 verlängert. Was hat dich dazu bewogen, frühzeitig ein klares Bekenntnis zu Andervenne abzugeben? Patrick: Die Gespräche mit dem Verein und auch das Feedback der Mannschaft waren sehr positiv. Man spürt die Wertschätzung für den Aufwand, den wir betreiben. Für mich wares außerdem wichtig, dass meine Co-Trainerin Alisa und Athletiktrainerin Theresa weitermachen und wir gemeinsam die Mannschaft weiterentwickeln können. Wir wollten auch innerhalb der Mannschaft ein Zeichen setzen und frühzeitig zeigen, dass unsere Arbeit noch nicht zu Ende ist. FuPa: Wie ist damals eigentlich der erste Kontakt zwischen dir und dem SV Heidekraut Andervenne zustande gekommen und was hat dich letztlich überzeugt, den Schritt in die Oberliga zu wagen? Patrick: Der erste Kontakt entstand über offene Gespräche mit dem Verein. Von Beginn an hatte ich dabei ein sehr gutes Gefühl. Überzeugt haben mich die Möglichkeiten, die diese Mannschaft bietet, sowie vor allem das Vertrauen, die sportliche Perspektive und die Chance, dass auch ich mich weiterentwickeln kann.