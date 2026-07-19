Mit Pflichtsieg in Runde 2

Anders als im Vorjahr erfüllte die TSV-Elf am Frauenhäusleweg in Knielingen ihre Pflichtaufgabe ziemlich souverän und löste damit das Ticket für die zweite Runde, die sie direkt wieder an den gleichen Spielort führt. Dann wartet die zweite Garde des VfB, die uns vergangene Saison aus dem Wettbewerb kegelte. Womöglich war es Teil des Erfolgsrezepts, dass Coach Bernecker mit Calvin Fuchs, Gerrit Büchele und Jan Schmid gleich drei Neuzugänge in seiner Startformation aufbot, die von unseren jüngsten Negativerlebnissen im Pokal nur vom Hörensagen wussten. Der TSV dominierte von Beginn an das Spiel auf dem kleinen Knielinger Kunstrasen, es dauerte aber ein bisschen, bis es zu ersten Torannäherungen kam. Büchele bekam zunächst etwas zu wenig Druck hinter seinen Kopfball (12.) und seinen zweiten Versuch kratzten die VfBler mit vereinten Kräften von der Linie (14.). Ein Raunen ging durch die Reihen, als ein 16-Meter-Kracher von Schmid nur die Latte touchierte (19.). Die nächste Chance eröffnete sich Erismann nach schöner Vorarbeit von Baier, doch seine Abschlüsse wurden gleich zweimal geblockt. Nach der daraus resultierenden Ecke hatten die Hausherren Glück, dass der Unparteiische ein glasklares Foul an Erik Schmidt im gegnerischen Strafraum nicht ahndete (24.). Dann musste eben eine andere Standardsituation herhalten: Kapitän Balzer verwandelte einen Freistoß von der linken Seite nach einer halben Stunde zur Auerbacher Führung. Fünf Minuten später musste Fuchs im TSV-Kasten das erste Mal eingreifen, sein ganzes Können verlangte ihm dieser Abschluss aber nicht ab. Artistisch prüfte Schmid in der Folge noch VfB-Keeper Vonier, der die Situation im Nachfassen bereinigte (41.). Eine Vierfach-Chance gab es dann noch vor dem Pausenpfiff: Zunächst wurde Rapps Ablageversuch geblockt, der Abpraller fiel Balzer vor die Füße, der an der Latte scheiterte. Von dort kam die Kugel zu Baier, dem sich ebenfalls ein paar gegnerische Beine in den Weg stellten, woraufhin Erismanns Schuss am Pfosten landete. So blieb es trotz guter Chancen bei der knappen Halbzeitführung für den TSV.

Nach Wiederanpfiff merkte man der Bernecker-Elf schnell an, dass sie den Deckel auf die Partie machen wollte. Balzers Distanzschuss aus gut 30 Metern flog über das VfB-Heiligtum (48.) und eine aussichtsreiche Möglichkeit von Rapp klärten die Gastgeber auf Kosten einer Ecke (50.). So blieb es Büchele per Kopf vorbehalten, nach Zuckerflanke von Baier mit seinem ersten Pflichtspieltor für den TSV das 0:2 zu besorgen (59.). Den nächsten tollen Spielzug hätte Guthmann vergolden können, fand nach feiner Balzer-Ablage aber in Vonier seinen Meister, der mit einer Spitzenparade einen weiteren Einschlag verhinderte (61.). Das 0:3 ging trotzdem zu Teilen auf seine Kappe, Baier blockte entscheidend und die Murmel kullerte über die Linie (66.). Aus der Drehung zielte Baier in der Folge etwas zu weit links (76.), bevor sich die Auerbacher auf der Gegenseite einen kollektiven Aussetzer leisteten und den VfB zu seinem Ehrentreffer einluden (79.). Kurzzeitig griff dann wieder die bekannte Verunsicherung um sich, daraus konnten die Hausherren aber glücklicherweise keinen Profit schlagen und so berappelte sich die TSV-Elf wieder, indem sie ihr Heil weiter in der Offensive suchte. Der eingewechselte Moser setzte Rapp schön in Szene, der frei vor Vonier gleich zweifach an dessen Reaktion scheiterte (87.). Nur wenig später machte er es aber besser und kam nach Flanke von Erismann doch noch zu seinem angekündigten Tor an diesem Tag (88.). Damit zieht der TSV verdient in die nächste Runde ein und fährt wie eingangs erwähnt am nächsten Wochenende erneut an den Frauenhäusleweg.