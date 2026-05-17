Mit „perfektem Spiel“ schreibt Süchteln ein Stück Vereinsgeschichte

Der ASV Süchteln hat im Rennen um die Vizemeisterschaft der Landesliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Volker Hansen besiegte den bereits feststehenden Meister und Oberliga-Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald am Freitagabend überraschend deutlich mit 4:1 (3:0). Süchteln feierte damit den zehnten Sieg in Serie und sprang vorerst auf Rang zwei. Damit haben die Süchtelner die Vizemeisterschaft nun selbst in der Hand. Dabei bot Solingen trotz personeller Rotation reichlich Qualität auf. Mehrere Spieler in der Startformation verfügen über Erfahrung aus der Regionalliga und höheren Amateurklassen.
Der ASV erwischte gegen den Meister dennoch einen Traumstart und spielte von Beginn an mutig nach vorne. Bereits in der 8. Minute gingen die Gastgeber in Führung: Nach einem Angriff über die Außenbahn und einem Ball in den Rückraum traf Bora Nurettin Kat zum 1:0. Süchteln blieb auch danach die aktivere Mannschaft und setzte Solingen immer wieder früh unter Druck.
Auch nach dem Seitenwechsel ließ Süchteln nicht nach. Obwohl Solingen mit mehreren Wechseln reagierte und weitere Leistungsträger brachte, blieb der ASV konzentriert und aggressiv gegen den Ball. Finn Theißen traf nach einer starken Pressingaktion zum 4:0 (63.) und krönte damit die starke Leistung der Gastgeber.
Erst in der Nachspielzeit gelang Solingen noch Ergebniskosmetik: Enes Topal verwandelte einen Handelfmeter zum 4:1-Endstand (90.+1). Einziger kleiner Wermutstropfen aus Süchtelner Sicht war die Gelb-Rote Karte gegen Doppel-Torschütze Kat in der 85. Minute.
Trainer Volker Hansen sprach anschließend von einem „perfekten Spiel“ seiner Mannschaft. „Die Jungs haben wirklich eine Top-Leistung gezeigt und absolut verdient gewonnen. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können“, sagte der ASV-Coach. Besonders zufrieden zeigte er sich mit der konsequenten Umsetzung des Matchplans: „Wir haben Solingen immer wieder gestört und unser Spiel mutig durchgezogen.“
Trotz der deutlichen Niederlage fand Hansen auch anerkennende Worte für den bereits feststehenden Meister: „Wenn man seit dem achten Spieltag Tabellenführer ist, dann ist das absolut verdient. Ich wünsche Solingen in der Oberliga alles Gute“, sagte der Trainer.
Für den ASV Süchteln war der Erfolg nicht nur sportlich enorm wichtig, sondern auch historisch: Zehn Siege in Folge hatte es in der Vereinsgeschichte bislang noch nie gegeben.
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