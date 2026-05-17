Mit „perfektem Spiel“ schreibt Süchteln ein Stück Vereinsgeschichte

Erst in der Nachspielzeit gelang Solingen noch Ergebniskosmetik: Enes Topal verwandelte einen Handelfmeter zum 4:1-Endstand (90.+1). Einziger kleiner Wermutstropfen aus Süchtelner Sicht war die Gelb-Rote Karte gegen Doppel-Torschütze Kat in der 85. Minute.

Dickes Lob vom Coach

Trainer Volker Hansen sprach anschließend von einem „perfekten Spiel“ seiner Mannschaft. „Die Jungs haben wirklich eine Top-Leistung gezeigt und absolut verdient gewonnen. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können“, sagte der ASV-Coach. Besonders zufrieden zeigte er sich mit der konsequenten Umsetzung des Matchplans: „Wir haben Solingen immer wieder gestört und unser Spiel mutig durchgezogen.“

Trotz der deutlichen Niederlage fand Hansen auch anerkennende Worte für den bereits feststehenden Meister: „Wenn man seit dem achten Spieltag Tabellenführer ist, dann ist das absolut verdient. Ich wünsche Solingen in der Oberliga alles Gute“, sagte der Trainer.