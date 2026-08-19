Mit Parkschein auf den Ehrenplatz: Doppelter Jubel beim SSV Ulm 1846

Ein Riesengewinn wartet auf den 27-jährigen Sven Gentner, der sich über 1 x 3 VIP-Tickets inklusive Parkausweis freuen darf. „Ich freue mich riesig“, jubelt der Bühlertaler, für den die Fahrt nach Ulm keineswegs Neuland ist: „Ich war in der vergangenen Saison öfter bei Heimspielen des SSV im Donaustadion dabei.“

Doch die kommende Partie wird für den Fußballer eine Premiere: „Als VIP im Stadion war ich aber bislang noch nicht.“ Der 27-Jährige bringt selbst jede Menge Ballgefühl mit und kennt die Perspektive vom Rasen bestens: „Ich spiele selbst aktiv bei den Sportfreunden Bühlerzell in der Kreisliga A.“ Nun tauscht er für einen Nachmittag die Kabine der Kreisliga gegen das exklusive Ambiente der Haupttribüne.

Eine Fußballexpertin auf bekannter Bühne

Über 1 x 2 VIP-Tickets samt VIP-Parkschein darf sich die 46-jährige Heike Häge aus Niederstotzingen freuen. Für die leidenschaftliche Anhängerin ist die Einladung auf die Ehrentribüne die Krönung ihrer Fan-Liebe. „Ich bin sehr fußballinteressiert und verfolge jede Woche viele Spiele in verschiedenen Ligen vor Ort“, erklärt die 46-Jährige, die das runde Leder in allen Facetten lebt.

Die Verbindung zu den Spatzen ist bei ihr tief verwurzelt: „Ich bin SSV-Fan und war schon öfters im Donaustadion dabei, auch schon als VIP.“ Dementsprechend knapp und begeistert fällt ihr Fazit zum Losglück aus: „Der Gewinn ist top.“

Komfortables Gesamterlebnis für die Spatzen-Fans

Das von FuPa geschnürte Paket lässt kaum Wünsche offen. Schon die Anreise verläuft dank des jeweils enthaltenen VIP-Parkscheins völlig entspannt. Vor dem Anpfiff und in der Pause wartet auf die Gewinner und ihre Begleitpersonen das kulinarische Angebot des VIP-Bereichs, ehe auf den Top-Sitzplätzen der Haupttribüne das sportliche Geschehen verfolgt werden kann. Für Sven Gentner ist es der erste Schritt in diese exklusive Welt, für Heike Häge die Wiederholung eines geliebten Erlebnisses. Beide vereint am Samstag die Hoffnung, dass der SSV Ulm gegen den Gegner aus Fulda-Lehnerz die Oberhand behält.

Ein unvergesslicher Spieltag in der Regionalliga

Wenn die Mannschaften den Rasen betreten, wird die Vorfreude auf den Rängen greifbar sein. In der Regionalliga Südwest geht es um wichtige Zähler, und die Unterstützung der Fans ist dem SSV Ulm gewiss. Sven Gentner und Heike Häge werden zusammen mit ihren Begleitpersonen den Spatzen die Daumen drücken und einen rundum gelungenen Tag verleben. FuPa gratuliert den Gewinnern herzlich und wünscht ein spannendes und unvergessliches VIP-Erlebnis im Donaustadion!