Marcello Trippel würde irgendwann sicher gerne in der Bundesliga das Tor hüten. – Foto: Sascha Hohnen / borussia.de

Mit Paraden von Marcello Trippel zur EM Der in Grimlinghausen wohnende und in Neuss zur Schule gehende Torhüter von Borussia Mönchengladbach macht in Spanien mit der U17-Auswahl des DFB die Qualifikation sowohl für die Welt- als auch die Europameisterschaft perfekt. Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL HR Gr. A Borussia MG Marcello Trippel

Schon am Sonntag war Marcello Trippel zurück im Alltag. Mit der U17 von Borussia Mönchengladbach brachte der junge Torhüter in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga beim 1. FC Magdeburg einen 2:1-Erfolg ein. Immens wichtige Punkte, gefühlsmäßig jedoch nicht mal ansatzweise mit dem zu vergleichen, was der 17-Jährige nur fünf Tage vorher erleben durfte.

Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft löste er beim zweiten Qualifikationsturnier in Spanien nicht nur das Ticket für die Europameisterschaft in Albanien, sondern obendrein auch noch die Fahrkarte zur Weltmeisterschaft vom 5. bis 27. November in Katar. Bodenhaftung als Hauptaufgabe

Eine Leistung für sich, da die Bodenhaftung zu bewahren, zumal die drei Spiele in Mérida und Almendralejo „einer Achterbahn der Gefühle glichen“, sagt Vater Volker Trippel, der mit seiner Frau Steffi wie stets hautnah dabei war. „Emotion pur.“ Beim 2:2 gegen Österreich lagen die Jungs von Cheftrainer Marc-Patrick Meister zur Pause mit 0:2 zurück. Hätte Trippel im DFB-Gehäuse nicht einen Klassejob gemacht, „hätte es auch leicht 0:4 stehen können“, räumt der bei der SVG Weissenberg ausgebildete Keeper ein. Im Duell mit Gastgeber Spanien verspielte der Europameister von 2023 einen 2:0-Vorsprung. „Und beim 2:2 sehe ich nicht gut aus“, gibt Trippel ehrlich zu. Für ihn freilich kein wirkliches Problem. „So was belastet mich nicht. Ich mache einfach weiter.“ Der von Joker Keziah Oteng-Mensah (Eintracht Frankfurt) in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte 3:2-Siegtreffer löste nicht nur bei Volker Trippel diebische Freude aus. „Da standen wir mit 20 deutschen Eltern gegen 3000 spanische Zuschauer.“ An die Nerven ging schließlich auch die entscheidende Partie gegen Norwegen. Im Fernduell mit den punktgleichen Österreichern lag Deutschland zur Halbzeit (3:0) klar vorne, hieß es im Spiel der „Ösis“ gegen Spanien nach 40 Minuten doch 1:1-Unentschieden. Als der Konkurrent aus dem Alpenland aber mit 3:1 in Führung ging, wurde es selbst Meister ein bisschen mulmig: „Die Spieler wussten das zwar nicht, aber mir war klar, dass Österreich vor uns ist, sobald sie noch ein Tor schießen.“