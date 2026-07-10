Mit Oberliga-Erfahrung im Trainerteam: Fünf neue beim Landesligisten

– Foto: Jacqueline Maier

Die SG Weinstadt geht in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Trainer Stefan Sonn in die neue Saison. Fünf Zugänge und sieben Abgänge verändern den Kader im Sommer. Neben Testspielen gegen ASV Aichwald, TSV Bad Boll, TSV Schwaikheim und SV Breuningsweiler stehen auch der WFV-Pokal und der Ligaauftakt an.

Neu zur SG Weinstadt kommen Sebastian Gleißner von Oberligist TSG Backnang, Ibrahim Lakkis vom FC Durlangen, Robin Lee Pfohl vom TV Aldingen, Mert Seker vom FV Löchgau und David Svecak vom SSV Schwäbisch Hall. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die sportliche Einordnung zunächst auf zusätzliche Optionen und mehr Konkurrenz im Landesliga-Kader beschränkt.

Auf der Abgangsseite verlassen sieben Spieler den Verein. Daniel Ntarok hat ein unbekanntes Ziel, David Weiner wechselt zum SV Breuningsweiler. Valon Selimi schließt sich dem TSV Lichtenwald an, Elton Selimi und Ermir Ajeti gehen zum SV Fellbach. Marco Fonseca wechselt zum TSV Rudersberg, Faton Sylaj zum FSV Waiblingen. Damit muss die SG Weinstadt mehrere Kaderplätze neu besetzen und in der Vorbereitung eine neue Struktur finden.