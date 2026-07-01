Mit Oberliga-Erfahrung: Bezirksligist legt personell nach

– Foto: Carsten Trebuth

Türkspor Nürtingen aus der Bezirksliga Neckar/Fils geht mit mehreren neuen Gesichtern in die Saison 2026/27. Doğanay Albayrak, Fatih Albayrak, Zakaria Hussein und Volkan Candan verstärken den Kader. Nach Platz elf und mehreren Abgängen soll besonders die Erfahrung von Candan dem Team künftig im Mittelfeld Stabilität geben und neue Impulse setzen.

Doğanay Albayrak und Fatih Albayrak kommen beide vom TV Weiler/Rems nach Nürtingen. Beide sind im Mittelfeld zuhause und sollen mit Qualität, Einsatz und Leidenschaft zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Zakaria Hussein wechselt von Tuna Spor zum Bezirksligisten und erweitert den Kader ebenfalls. Für Türkspor sind die Zugänge Teil der Kaderplanung nach einer Saison, die in der Bezirksliga Neckar/Fils auf Rang elf endete.

Die größte Erfahrung bringt Volkan Candan mit. Der Mittelfeldspieler kommt von der TS Echterdingen und kennt Türkspor Nürtingen bereits aus einer früheren Station. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 274 Spiele, 24 Tore und 17 Assists in der Bilanz. Candan war unter anderem für Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Verbandsliga und Landesliga aktiv, spielte in der Oberliga Baden-Württemberg für die TSG Balingen und den SSV Reutlingen und sammelte auch bei den Stuttgarter Kickers Erfahrung in der U19-Bundesliga. Zuletzt kam er bei der TS Echterdingen in der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen auf zwölf Einsätze, vier Tore und sieben Vorlagen.