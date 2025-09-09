Mit nur noch 8 Teams: Saisonauftakt in der 3.Division

Colmar-Berg ist einer von drei Absteigern, die in der 3.Division antreten werden – eine Liga, in der aufgrund der nur noch acht teilnehmenden Teams drei Runden ausgetragen werden. FuPa gegenüber gab die ASC an, um den direkten Wiederaufstieg mitspielen zu wollen.

Mit Luis Laranjo hat man dafür einen neuen Trainer verpflichtet, zudem wurde der Kader auf links gedreht. Im Pokal gegen das eine Klasse höher spielende Gasperich schienen noch nicht alle Rädchen ineinandergegriffen zu haben, dennoch wird die Mannschaft in einer als eng zu erwartenden Saison ein Wörtchen mitzureden haben.

Mit Reisdorf hat ein weiterer Absteiger einen neuen Trainer verpflichtet: das frühere Toptalent François Augusto soll den Neuanfang einleiten. Der Kader wurde wohl etwas angepasst und man hat sich u.a. in der Nachbarschaft verstärkt. Aus Medernach kommen z.B. drei junge Akteure, Daniel da Silva aus Fels bringt Erfahrung mit. Wo das hinführen wird, ist z.Z. noch schwer absehbar.

Nicht ideal lief die Vorbereitung beim dritten Absteiger, Luna Oberkorn. Noch vor Saisonbeginn trennte man sich von Trainer Pinto, für den aktuell noch Olivier Semedo und Laurent Nardecchia als Interimstrainer in der Verantwortung stehen. Zudem wurde ein Spieler nach Vorfällen im Rahmen eines Testspiels für sechs Monate gesperrt. Im Pokalspiel gegen Weiler (D1) konnte man für einen Moment wenigstens für ein wenig Spannung sorgen. Sollte man die angesprochenen Probleme hinter sich gelassen haben, wird man sein Ziel, unter die besten vier zu kommen, erreichen können.

Wer will noch oben mitspielen?

Beckerich möchte mit einem stark erweiterten Kader endlich die Rückkehr in die 2.Division schaffen. Auf der Trainerbank herrscht mit Ex-Nationalspieler Nico Funck Kontinuität, die getätigten Transfers lassen darauf schließen, dass das selbst übermittelte Saisonziel „Aufstieg“ durchaus erreicht werden kann.

Eine ähnliche Zielsetzung verfolgt Perlé, das seinen Stab um den bestätigten Cheftrainer Lorenzo De Carolis u.a. mit Rückkehrer David Bessa verstärkt hat. Man konnte Erfahrung aus höheren Ligen zu sich lotsen, was u.U. ein Vorteil gegenüber der vergangenen Saison sein könnte.

Auf der anderen Seite konnte sich der Trainer bereits seit Januar ein Bild über sein Team machen und dieses entsprechend anpassen. In einer zu erwarten engen Meisterschaft wird ein Platz in den Top 4 sicherlich möglich aber auch nicht einfach zu erreichen sein.

Brouch hat sein Aufgebot stark erweitert, einige Spieler reaktiviert oder zurückgeholt. Diese neue Breite im Kader könnte das ausgegebene Ziel, oben mitspielen zu wollen, durchaus realistisch erscheinen lassen. Dazu muss sich das neue Gefüge aber zunächst finden. Bei der hohen Pokalniederlage gegen das zwei Ligen höher spielende Junglinster gelang einem kurzzeitig zwar das Anschlusstor, doch ob ein solches Duell ein Gradmesser sein kann, ist die andere Frage.

Was bleibt für Wilwerwiltz und Grevels?

Gilles Schmitz (Wilwerwiltz) im Video-Interview zur neuen Saison

Die größte Aufmerksamkeit auf dem Transfermarkt zog Wilwerwiltz auf sich, das den über 200-fachen BGL-Ligue-Spieler Edis Osmanovic als Spielertrainer für sich gewinnen konnte. Wie im Video (s.o.) von Kapitän Schmitz erklärt, verfügt man über eine neue Mannschaft, weswegen man trotz des Toptransfers keine voreilige Prognose abgeben will. Das Pokalduell bei Ligarivale Grevels ließ aber am vergangenen Mittwoch das Potenzial des FC Kiischpelt durchaus bereits erahnen.

Beim FC Excelsior Grevels war man nach dem erwähnten Pokalspiel der Meinung, dass dieses nicht die wahren Leistungen aus der Vorbereitung widerspiegelte. Sollte dies zutreffen und die vorherrschende Kontinuität und der lokal-regionale Ansatz im Team zum Erfolg führen, wird Grevels kein Kanonenfutter sein. Es ist aber dennoch die einzige Mannschaft, bei der das Erreichen der Top 4 nicht unbedingt erwartet werden kann – was den FC Excelsior nicht schmälern soll, sondern auf die starke Konkurrenz und hohe Leistungsdichte zurückzuführen ist.

Der 1.Spieltag

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr FC Les Ardoisiers Perlé Perlé FC Kiischpelt Wilwerwiltz Wilwerwiltz 16:00 live PUSH

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr US Reisdorf 47 Reisdorf FC Brouch Brouch 16:00 live PUSH

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr FC Beckerich Beckerich FC Excelsior Grevels Grevels 16:00 PUSH

Hinweise