Mit Notelf und neuer Taktik: Hondelage trotzt Wendezelle ein 4:4 ab

„Nach dem nicht verlegten Spiel seitens Wendezelle sind wir mit dem letzten Aufgebot, plus einem AH-Spieler und einem aus der zweiten Mannschaft, die auch von Anfang an gespielt haben, hingefahren“, erklärte Schindzielorz. Hinzu kam der kurzfristige Ausfall seines Top-Torjägers Michel Broders. „Durch den Ausfall musste ich unsere Taktik ändern. Ich habe den ganzen Morgen überlegt, wie wir es machen“, so der Coach.

Schindzielorz entschied sich für einen mutigen Systemwechsel: „Am Ende habe ich mich dazu entschieden, was ganz Neues zu machen und in einem 4-3-3 spielen zu lassen, was wir vorher noch nie gespielt haben. Ich wollte, dass wir lange Bälle schlagen und mit den drei Sechsern sofort auf den zweiten Ball gehen und gleich tief spielen.“

Der Plan ging auf – und wie! Jean-Pascal Slotta traf doppelt (8., 16.), Linas Benjamin Helmdach legte ebenfalls zwei Tore nach (32., 53.), sodass Hondelage zwischenzeitlich sogar mit 4:2 führte. „Das ist uns super gelungen. Alle vier Tore sind dadurch so entstanden. Ich muss ein Riesenkompliment an meine Mannschaft machen – was die da gemacht haben, war wirklich sehr, sehr gut“, lobte Schindzielorz.

Doch am Ende fehlte das letzte Quäntchen Glück: In der Nachspielzeit traf Wendezelles Niclas Kamp mit einem Traumtor zum 4:4-Endstand. „Leider wurde uns der Sieg in der letzten Minute mit einem Traumtor genommen“, sagte der Trainer, der seine Mannschaft trotz des verpassten Coups überaus positiv sah.

Mit dem Punktgewinn bleibt Hondelage (20 Punkte, Platz 5) in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Besonders die taktische Flexibilität und der kämpferische Auftritt unter schwierigen Voraussetzungen dürften dem Team zusätzlichen Rückenwind für die kommenden Wochen geben.