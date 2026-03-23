Mit "nötigem Spielglück" gewinnt Mühlen 1:0 gegen Eintracht Nordhorn

Trainer Andreas Hinrichs ordnete die Bedeutung des Erfolgs klar ein: „Das waren extrem wichtige drei Punkte für uns.“ Vor allem nach den jüngsten Ergebnissen: "Sehr wichtig, eine Reaktion zu zeigen und wieder aufzustehen. Das haben wir geschafft.“

Direkt nach der Pause fiel die Entscheidung. „Wir kommen gut raus und treffen direkt mit der ersten Aktion zum 1:0“, beschrieb Hinrichs den Treffer von Lorenz Lagemann (50.). In der Folge drückte Nordhorn auf den Ausgleich, blieb aber ohne klaren Abschluss: „Wir haben es dann aber auch wirklich sehr intensiv und sehr leidenschaftlich verteidigt. Die Jungs haben wirklich extrem gefightet."

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Mühlen hatte zunächst eigene Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Mit zunehmender Spielzeit übernahm jedoch die Eintracht Kontrolle: „Mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit wurde Nordhorn immer dominanter und hatte viel Ballbesitz.“ Dennoch blieb es beim 0:0, das Hinrichs für "gerecht" befand.

Gleichzeitig wusste er um die Qualität des Gegners: „Wir wussten natürlich auch, dass mit Nordhorn aktuell die, aus meiner Sicht, individuell stärkste Mannschaft der Liga zu uns gekommen ist.“ So pirschte sich die Eintracht auch mit seiner beeindruckenden Serie ins Titelrennen hervor.

Am Ende brachte Mühlen den knappen Vorsprung über die Zeit. „Letztlich waren wir dann doch immer wieder da. Natürlich braucht es auch ein bisschen Spielglück. Das hatten wir an dem Tag einfach.“ So blieb es bis zum Abpfiff bei dem knappen Ergebnis, wodurch die Grün-Weißen auch das dritte direkte Duell der laufenden Saison gegen die Eintracht gewinnen konnten.

Unter dem Strich stand ein wichtiger Erfolg: „Umso glücklicher sind wir, dass wir jetzt wieder in der Spur sind.“ Mühlen hält die Tabellenspitze. Für Nordhorn geht es bereits am Mittwoch weiter gegen das nächste absolute Top-Team, wenn die Eintracht nach Bevern reist. Danach geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Garrel, ebenfalls einen Titelanwärter weiter. Auch Mühlen spielt am Sonntag ein absolutes Topspiel und spielt beim SV Bevern.