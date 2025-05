Mit Niederlage in die Saison-Crunchtime

Das 1:4 (1:2) vom Mittwochabend zwischen dem FV Eppelborn und dem TSV Schott Mainz zeigte die Aktualität der beiden Teams in der RPS-Oberliga Südwest. Der Gewinner steht kurz vor der Meisterschaft und dem Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest, der Aufsteiger steht mitten im Abstiegskampf und hat nun drei Endspiele um den Ligaverbleib.

FVE-Coach Philipp Häfnerr meinte: "Das war heute die beste Mannschaft der Liga, gegen die wir gespielt haben. Wir machen nicht viel falsch und kriegen vier Gegentore. die waren nicht mal gut rausgespielt. vier Eier-Tore. Das war der Startschuss für die Crunchtime, wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Das Spiel am Samstag ist unser letztes Heimspiel, wir haben gegen besser platzierte Teams gute Spiele gemacht. Wir sind in der Heimtabelle recht weit vorne. Das Spiel ist sauwichtig, das weiß jeder, ich mache mir keine Sorge um die Einstellung. Es spielt keine Rolle, dass wir dann mal ein Wochenende kein Spiel haben, während die anderen punkten können. Das könnte auch von Vorteil sein. Wir müssen nicht mehr am vorletzten Spieltag gegen Mainz spielen, das haben wir hinter uns. wir müssen unsere Hausaufgaben jetzt machen und wenn wir das Engers-Spiel gewinnen, setzen wir ein deutliches Zeichen. Giovanni Runco könnte nach einer starken Prellung und einem dicken Bluterguss eventuell zurückkommen.

Die Begegnung wurde vorgezogen, weil der TSV Schott Mainz am "Tag der Amateure" im Endspiel um den Südwest-Pokal gegen den FK 03 Pirmasens steht. Die Mainzer haben jetzt zwölf Punkte Vorsprung vor der Zweiten des 1. FC Kaiserslautern und brauchen aus den ausstehenden drei Spielen noch einen Zähler. Den könnten sie sich am Samstag (16 Uhr).im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden eisbachtal holen. Eppelborn empfängt als Tabellen-Vierzehnter eine halbe Stunde früher den Achten FV Engers 07.