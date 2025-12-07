Mit Niederlage in die lange Pause

Die B-Juniorinnen haben sich mit einer Heimniederlage in die lange Winterpause verabschiedet. Gegen den 1. FSV Mainz 05 gab es eine 1:2 (1:1)-Niederlage, womit die Rheinhessinnen bis auf zwei Punkte an das FCS-Team herangerückt sind. Die Mainzerinnen bleiben in der engen Spitzengruppe erst mal auf Rang vier, haben aber noch zwei weitere Spiele nachzuholen. Den Führungstreffer der Gäste erzielte Fiona Lina Weindorf (21.), doch Emma Jolie Emrich konnte noch vor der Pause ausgleichen (40. + 1.). Den Endstand zugunsten der Gäste besorgte dann Aimee Leilani Conty in der 59. Minute. FCS-Trainer Tobias Grimm sagte nach dem Spiel: "Es war ernüchternd, weil wir die beste Halbzeit der runde war, wir haben nichts zugelassen und nach 16 M Minuten mehrere Großchancen. Ihre Torhüterin war unfassbar stark. Nach einem Freistoß gingen sie in Führung. Wir hatten weiter Chancen, treffen dann mit dem Pausenpfiff per Kopf zum Ausgleich. Dann fehlte uns die Klarheit, es wurde hektisch und zerfahren. Sie brachten uns aus dem Spielfluss, da haben wir uns angepasst, wir hatten nur noch vier Möglichkeiten. Wir konnten den Takt nicht bestimmen. Es gibt wieder einen Freistoß, der nach einem Abpraller ins Tor hoppelt. Wir schießen zu wenig Tore. Es ist uns heute leider nicht gelungen ein weiteres Tor zu machen".