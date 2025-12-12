Mit Neuzugang: Kann auch Altglienicke Lok Leipzig stoppen?

Die VSG Altglienicke empfängt am Freitagabend Tabellenführer und Meister Lok Leipzig. Mit dabei ist auch ein Neuzugang.
Vor genau einer Woche konnte der FSV Zwickau dem Tabellenführer Lok Leipzig die dritte Saisonniederlage zufügen. Nun schickt sich die VSG Altglienicke an, dem Meister der Vorsaison ebenfalls ein Bein zu stellen.
Um 19 Uhr empfangen die Berliner das Team aus Probstheida in der Fürstenwalder Spree-Arena (Liveticker). Und die Zuschauer erwartet ein echtes Spitzenspiel. Denn die VSG Altglienicke ist auf Platz vier liegend durchaus noch in Schlagdistanz zum Kontrahenten. Um richtig Druck auf Lok zu machen, müssen die Berliner heute Abend allerdings gewinnen. Dabei helfen könnte ein weiterer Neuzugang im Team von Trainer Ersan Parlatan. Mehmet Ibrahimi gehört seit etwas mehr als einer Woche zum Kader der VSG Altglienicke.
Der 22-Jährige war seit Sommer vereinslos, ist daher sofort spielberechtigt. Und debütierte bereits in der Vorwoche beim Sieg gegen Hertha 03 Zehlendorf, wurde spät eingewechselt. Auch im Berliner Landespokal sammelte er unter der Woche Minuten. Der Deutsch-Kosovare wurde beim 1. FC Köln und RB Leipzig ausgebildet, unterschrieb in der Messestadt 2021 seinen ersten Profivertrag. Nach einer Leihe zu Eintracht Braunschweig, bei der Ibrahimi zwei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga absolvierte, zog es ihn 2023 nach Österreich. Für Blau-Weiß Linz stand der Flügelstürmer, der auch auf der "10" eingesetzt werden kann, in 16 Bundesliga-Partien auf dem Rasen. Nun will er in Berlin/Fürstenwalde neu angreifen.
