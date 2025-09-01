Mit Neuzugang: Hertha 03 Zehlendorf holt ersten Regionalliga-Punkt

Kurz vor Ablauf der Transferfrist hat Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Am Samstagnachmittag holte Hertha 03 Zehlendorf im sechsten Anlauf den ersten Punkt der neuen Regionalliga-Saison. Beim 2:2 gegen die U23 von Hertha BSC debütierte ein weiterer Neuzugang, der kurz vor dem Ablauf der Transferfrist (Montagabend) verpflichtet wurde.
In der 69. Minute betrat Noah Jones beim Stand von 1:1 das Feld. Er wurde für Iba May eingewechselt, feierte seinen Einstand im Trikot der Zehlendorfer. Den Transfer hat der Verein dann im Anschluss an das Spiel auch offiziell verkündet. In den sozialen Netzwerken heißt es: „Kurz vor Ende des Transferfensters schlagen wir noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichten Noah Jones vom FC Viktoria Berlin. Noah brauchte keine lange Anlaufzeit und hat bereits gestern beim 2:2-Unentschieden gegen die U23 von Hertha BSC seine ersten Einsatzminuten bekommen."
Jones, 23 Jahre jung, wurde beim VfL Wolfsburg und RB Leipzig ausgebildet, sammelte anschließend Regionalliga-Erfahrung bei Hessen Kassel und Türkgücü München. Zudem spielte er in der Schweiz. Im Januar 2025 wechselte der Deutsch-Amerikaner zu Viktoria Berlin, stieg mit dem Team ab und blieb trotz des großen Umbruchs zunächst mit an Bord. Nun folgte doch noch der Wechsel zurück in die vierte Liga.
„Als die Anfrage über meinen Berater kam, musste ich nicht lange überlegen", erklärt Jones. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Hertha 03. Die Regionalliga Nordost ist eine qualitativ starke Liga und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam unsere Saisonziele erreichen werden", sagt er weiter.
Besonders auf sich aufmerksam machte der Angreifer zuletzt in der Icon League. Die Kleinfeld-Hallenliga gewann Jones in diesem Jahr mit dem FC Berlin City.