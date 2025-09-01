Mit Neuzugang: Hertha 03 Zehlendorf holt ersten Regionalliga-Punkt

Am Samstagnachmittag holte Hertha 03 Zehlendorf im sechsten Anlauf den ersten Punkt der neuen Regionalliga-Saison. Beim 2:2 gegen die U23 von Hertha BSC debütierte ein weiterer Neuzugang, der kurz vor dem Ablauf der Transferfrist (Montagabend) verpflichtet wurde.

In der 69. Minute betrat Noah Jones beim Stand von 1:1 das Feld. Er wurde für Iba May eingewechselt, feierte seinen Einstand im Trikot der Zehlendorfer. Den Transfer hat der Verein dann im Anschluss an das Spiel auch offiziell verkündet. In den sozialen Netzwerken heißt es: „Kurz vor Ende des Transferfensters schlagen wir noch einmal auf dem Transfermarkt zu und verpflichten Noah Jones vom FC Viktoria Berlin. Noah brauchte keine lange Anlaufzeit und hat bereits gestern beim 2:2-Unentschieden gegen die U23 von Hertha BSC seine ersten Einsatzminuten bekommen."