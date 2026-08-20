Mit neun Mann: Garmisch-Partenkirchen holt Punkt gegen Heilbrunn

Remis mit Beigeschmack: Der 1. FC um Michael Gladiator (Mitte), hier im Duell mit dem Heilbrunner Justin Rösch, muss mit dem Unentschieden leben. – Foto: Oliver Rabuser

Lucas Pfefferle ging nach seiner Hinausstellung mit gesenktem Kopf in die Kabine. War das wirklich Rot? Nein. So der einhellige Tenor der Tribünengäste. Nach einem Ballverlust tackelte Pfefferle HSV-Angreifer Dominik Hoch. Intensiv, aber ohne offene Sohle und auch nicht gestreckt. Der kernige Kontakt aber verleitete Wolf in Kombi mit den lautstarken Protesten der Gästefans, den FC-Mittelfeldakteur ohne zu zögern auszuschließen. „Ist nicht gewollt und niemals eine Rote Karte“, wiegelt Trainer Stefan Schwinghammer ab.

Rund eine Stunde lang war es eine Bezirksliga-Partie zweier Teams, die sich auf denkbar überschaubarem Niveau begegneten. Dann aber griff Felix Wolf hart und teilweise überzogen in das Geschehen ein. Der Unparteiische aus Dietramszell stellte zwei Spieler der Gastgeber binnen weniger Minuten vom Platz, und raubte so dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen die eben erst wieder erlangte Zuversicht auf den ersten Saisonsieg. Dennoch darf das 1:1 gegen den SV Bad Heilbrunn ob der langen doppelten Unterzahl als moralischer Erfolg gewertet werden.

Harter Tobak, der alsbald zu hoch explosivem Dynamit wurde. Wie ein Häufchen Elend saß Momo Ndiaye auf der untersten Stiege der Tribüne. Neben ihm Ex-Teamkollege David Salcher als Trostspender. Ndiaye, eben erst in die Partie gekommen, wurde von Wolf wegen einer angeblichen Unsportlichkeit umgehend wieder vom Platz geschickt. Ungläubiges Staunen auf den Rängen wurde ergänzt durch Ndiayes Gestik des Missfallens. Allerdings bestätigte ein Mitspieler von Ndiaye gegenüber Schwinghammer, dass da wohl schon unsittliches Gegeifer im Spiel war.

Plötzlich war ein bis dato völlig unspektakulärer Wettstreit in der roten Zone. Zuvor deckte sich das Geschehen weitgehend mit den zurückliegenden Vorstellungen der Garmisch-Partenkirchner. Brav, bemüht und geduldig. Aber auch wenig durchschlagskräftig und ohne die nötige Entschlossenheit in Tornähe. Jakob Jörg war Urheber der dicksten Möglichkeit. Sein Kopfball nach Poniewaz-Eckball strich knapp am Torwinkel vorbei.

Ein von Wolf nicht gegebenes, gleichwohl regelkonformes Tor von Jonas Poniewaz war das erste Ärgernis für die Gastgeber. Eine andere Parallele zum bisherigen Saisonverlauf war der Patzer zum 0:1. Bad Heilbrunns Nikolaus Pföderl hatte bis dato noch nicht einmal zielgerichtet auf den Kasten von Schwinghammer geschossen. Nach mehrmaligen überflüssigen Ballverlusten im Mittelfeld war es dann aber so weit. Anton Krinner gab das Spielgerät von der rechten Seite scharf nach innen, wo Hoch zunächst an Schwinghammer scheiterte, nach dessen Parade aber freie Bahn von einer seitlicheren Position hatte.

Lernresistenz ist eine Attitüde, die dem FC auf Dauer Sorgen bereiten wird. Weit besser präsentierte sich der Landesliga-Absteiger beim Weg aus dem Schlamassel. Nach vergebener Großchance legte Pfefferle einen Einwurf von Michael Gladiator auf Michel Naber ab, dessen Flanke Robin Reiter als idealen Zielspieler erreichte. Die anschließenden Ereignisse machten dem FC einen Strich durch die Rechnung. Schwinghammer aber bewertete auch die vorangegangene Spielzeit. „Wir müssen davor schon das Spiel in unsere Richtung lenken.“