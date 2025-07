Mit neuer Qualität zurück in die Spur

Nach einer durchwachsenen Spielzeit will der TuS Viktoria Großenenglis in der Hessenliga neu angreifen. Die vergangene Saison verlief unter den eigenen Erwartungen – das Saisonziel „sicheres Mittelfeld“ wurde aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle verfehlt. Nun soll die Antwort auf dem Platz folgen.

In der Vorbereitung wurde strukturiert gearbeitet: Zunächst standen individuelle Kraft- und Ausdauereinheiten im Fokus, seit zwei Wochen trainiert das Team wieder geschlossen und mit Ball. Besonders erfreulich: Die Mannschaft präsentiert sich im Training geschlossen und hochmotiviert. „Alle Mädels bieten sich an – einzelne Spielerinnen herauszuheben, wäre nicht gerecht“, so Teammanager Daniel Wettlaufer.

Das Ziel für die neue Saison ist klar formuliert: Möglichst früh den Klassenerhalt sichern – und darüber hinaus der Liga mit einer geschlossenen Teamleistung das Leben schwer machen. Der SC Dortelweil gilt für Wettlaufer als klarer Meisterschaftsfavorit, mit BG Marburg lauert ein spielstarkes Team im Verfolgerfeld.