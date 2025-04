Mit neuem Trainerteam gewinnt der SC Lahr II mit 4:1 gegen Altdorf

Der Aufwärtstrend des SV Rust fand beim SV Steinach ein jähes Ende. Mit 2:4 unterlag die Dewes-Elf bei den abstiegsgefährdeten Kinzigtälern, womit der Rückstand der Ruster auf Rang zwei wieder auf sieben Punkte gewachsen ist.

Gut im Geschäft ist dagegen weiterhin der SC Lahr II, der mit neuem Personal an der Seitenlinie 4:1 über den FSV Altdorf triumphierte. Wo Menschen sind, da menschelt es eben manchmal; So war es auch unter einigen Amtsinhabern des SC Lahr, bei dem es in der vergangenen Woche zur Trennung von Trainer Marco Romano und Co-Trainer Dennis Schrempp gekommen war. Die Vorstellungen von der Arbeit in der Verbandsligareserve waren, so deutete der Vorsitzende Frank Müller neutral an, zu weit voneinander abgewichen. Wer sich umhört, der erfährt, dass wohl so ziemllich jeder mit jedem mal so seine Probleme hatte, dazu ein paar Indiskretionen, ein paar weitergetragene Gerüchte, die für Unruhe sorgten. Weiter geht's im BZ-PLUS-ARTIKEL.