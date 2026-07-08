Mit neuem Trainer zu hohen Zielen SG Lebach-Landsweiler: Mario Valtchev übernimmt von Faruk Kremic von Horst Fried · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser

Mario Valtchev (links) ist Nachfolger von Frauk Kremic (rechts) bei der SG Lebach-Landsweiler – Foto: Lukas Petry

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Fast hätte es noch geklappt mit der Teilnahme am Aufstiegsspiel. Die SG Lebach-Landsweiler legte im Frühjahr nach einer schwachen Vorrunde einen guten Lauf hin, am Ende fehlten aber vier Punkte zum Relegationsplatz. Nun übernimmt Mario Valtchev, der schon lange als Spieler in Lebach ist, von Faruk Kremic das Traineramt.

Die SG Lebach-Landsweiler will mit neuer sportlicher Führung den nächsten Anlauf zur Rückkehr in die Saarlandliga unternehmen. "Es stand schon früh fest, dass Faruk Kremic uns nach vielen Jahren verlassen wird. Er übernimmt die SG Moseltal in der Verbandsliga Süd-West. Unser bisheriger Spieler Mario Valtchev wird die Trainingsleitung übernehmen, er ist ja seit 2017 Spieler und wuchs in die Rolle hinein, er kennt den Verein und sein Umfeld", stellt der Vorsitzende Thomas Kuhn dem Neuling auf dem Trainerstuhl schon mal ein gutes Zeugnis aus. Valtchev kann auf ein eingespieltes Team bauen, es gab nur wenige Zu-oder Abgänge in der Sommerpause. Johannes Biewer wechselte genauso wie David Dräger zum Nachbarn SC Falscheid in die in die Kreisliga A, Jonas Gau will sich bei der Zweiten des 1. FC Saarbrücken beweisen. Simon Grohs schließt sich dem Süd-Landesligisten SV 19 Bübingen an. Mischa Denisenko bleibt in der Stadt und in der Liga, geht aber zur SG Saubach.