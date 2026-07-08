Mit neuem Trainer zu hohen Zielen

Fast hätte es noch geklappt mit der Teilnahme am Aufstiegsspiel. Die SG Lebach-Landsweiler legte im Frühjahr nach einer schwachen Vorrunde einen guten Lauf hin, am Ende fehlten aber vier Punkte zum Relegationsplatz. Nun übernimmt Mario Valtchev, der schon lange als Spieler in Lebach ist, von Faruk Kremic das Traineramt.
Die SG Lebach-Landsweiler will mit neuer sportlicher Führung den nächsten Anlauf zur Rückkehr in die Saarlandliga unternehmen. "Es stand schon früh fest, dass Faruk Kremic uns nach vielen Jahren verlassen wird. Er übernimmt die SG Moseltal in der Verbandsliga Süd-West. Unser bisheriger Spieler Mario Valtchev wird die Trainingsleitung übernehmen, er ist ja seit 2017 Spieler und wuchs in die Rolle hinein, er kennt den Verein und sein Umfeld", stellt der Vorsitzende Thomas Kuhn dem Neuling auf dem Trainerstuhl schon mal ein gutes Zeugnis aus.
Valtchev kann auf ein eingespieltes Team bauen, es gab nur wenige Zu-oder Abgänge in der Sommerpause. Johannes Biewer wechselte genauso wie David Dräger zum Nachbarn SC Falscheid in die in die Kreisliga A, Jonas Gau will sich bei der Zweiten des 1. FC Saarbrücken beweisen. Simon Grohs schließt sich dem Süd-Landesligisten SV 19 Bübingen an. Mischa Denisenko bleibt in der Stadt und in der Liga, geht aber zur SG Saubach.
Die Zugänge von Nils Francus, Florian Mußler (beide von der SG Saar-Mitte), Julian Wamsbach (vom Ligakonkurrenten 1. FC Reimsbach) und Manuel Stoffel (vom SV Walpershofen aus der Landesliga Süd) standen schon länger fest, sie sind nun spielberechtigt. Zudem gab es drei interne Wechsel, Meikel Bender wird künftig in der Zweiten spielen, dafür sind Erik Valtchev und Anton Gretz neu im Verbandsliga-Team. "Unser Problem war die Vorrunde, da hatten wir auch in der abgelaufenen Runde einen zu großen Abstand auf die Spitzenplätze. Das wollen wir nun von Beginn an besser machen und dann sehen, was hinten rauskommt. Es war früh klar, dass es auf dem Trainerposten eine Änderung gibt, Mario ist neuen Jahre bei uns, er braucht keine Eingewöhnungszeit. Wir wollen uns verbessern, mit dem SV Bliesmengen-Bolchen gibt es aber einen starken Absteiger. Borussia Neunkirchen kann man noch nicht einschätzen, aber mit dem Vizemeister VfL Primstal und dem nun wieder eigenständigen TuS Steinbach ist auch in der neuen Runde zu rechnen. Auch den SV Schwarzenbach sollte man in Acht nehmen", sagte Kuhn im Hinblick auf die kommende Runde.
"Wir werden einige Doppelspieltage mit der Zweiten in Landsweiler bestreiten, grundsätzlich ist aber das Stadion in Lebach die Heimstätte des Verbandsligateams, die Zweite spielt wie bisher in Landsweiler", ergänzte der Vorsitzende.