Der VfB Köln rrh. ist im Sommer aufgestiegen. – Foto: Marcel Weber

Mit neuem Trainer und auf Asche: VfB Köln rrh. zurück in der C-Liga Kreisliga C3 Köln: Der VfB Köln rechtsrheinisch ist zurück in der Kreisliga C. Spieler Denis Budelmann erklärt, was die Mannschaft auszeichnet und wo es hingehen soll. Ein neuer Trainer übernimmt.

Ein Aufstieg ist immer ein Grund zur Freude. Beim VfB Köln rechtsrheinisch 1905 wiegt er allerdings doppelt schwer. Acht Jahre hatte es gedauert, bis die erste Mannschaft des Vereins den Sprung aus der Kreisliga D zurück in die Kreisliga C geschafft hat – ein Erfolg, der über das Sportliche hinausgeht. "Sehr zufrieden" sei man mit der vergangenen Saison, sagt Routinier Denis Budelmann. Und das mit gutem Grund: Vor fünf Jahren stand der Verein fast ohne Herrenmannschaft da, heute ist er wieder konkurrenzfähig. In einer Liga, die fast flächendeckend auf Kunstrasen spielt, stemmt sich der VfB als letzter Klub im Bezirk Innenstadt noch mit einem Aschenplatz gegen den Trend.

Dass die Freude über den Aufstieg nicht in Selbstzufriedenheit mündet, zeigt ein Blick auf die aktuelle Vorbereitung. Seit dem 20. Juli steht die Mannschaft wieder auf dem Platz – und die Trainingsbeteiligung stimmt. Konditionell wird viel gearbeitet, das Spielerische kommt ebenfalls nicht zu kurz. "Alle ziehen an einem Strang", lobt Budelmann, und hebt besonders das Kollektiv hervor: "Jeder einzelne zählt zur Mannschaft und macht diese Mannschaft aus." Kilburg übernimmt als neuer Trainer

Der Klassenerhalt hat Priorität. Sollte mehr drin sein, ist das willkommener Bonus. Entscheidend sei laut Budelmann vor allem, ob die neue Spielphilosophie des Trainers umgesetzt wird. Die Philosophie gibt in dieser Saison indes ein neuer Mann vor. Detlef Kilburg hat das Traineramt zur Vorbereitung übernommen. Auch im Kader gibt es Veränderungen: Talha Erbas vom SC Dünnwald verstärkt das Team. Dem gegenüber stehen mehrere Abgänge. Saifeddine Boufares (FC Pesch II), Muideen Opeyemi Adeyemi und Saad Fadde (jeweils Ziel unbekannt) stehen dem neuen Coach nicht mehr zur Verfügung. Philipp Timmer übernimmt als Co-Trainer eine neue Rolle bei der zweiten Mannschaft. Besonders im Sturm könnte es noch Bewegung geben – „ein bis zwei Leute“ sollen, wenn möglich, noch kommen.