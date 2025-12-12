Mit neuem Team: SG Langstadt/Babenhausen will nichts unversucht lassen

Langstadt/Babenhausen. Die Saison der Langstädter begann mit einem negativen Erlebnis. Die SG war noch nicht mal richtig in der Verbandsliga Süd angekommen, da gab es schon ein Minus – dem Aufsteiger wurden drei Punkte wegen fehlenden Unterbaus abgezogen. Damit nicht genug: Es folgte eine weitere Strafe vom Verband. Wieder waren drei Zähler weg, weil die Langstädter in einem Vorbereitungsspiel einen nicht-spielberichtigen Akteur eingesetzt hatten. Trotz des Auftaktsieges gegen FCA Darmstadt stand die SG im Soll – und es dauerte, bis der Aufsteiger die Hypothek ausgeglichen hatte.
Die Punktabzüge drückten auf die Stimmung beim Aufsteiger, der souverän zur Gruppenliga-Meisterschaft marschiert war. Zudem blieben die Ergebnisse aus. Langstadt musste feststellen, dass die Verbandsliga deutlich mehr Klasse bietet und erfordert, um erfolgreich sein zu können. Nun ist die SG Langstadt/Babenhausen ist Vorletzter, will im Kampf um den Klassenerhalt aber angreifen und verstärkt dafür massiv seinen Kader. Trainer Max Martin bleibt, ist zuversichtlich und blickt voraus. Wie er das Projekt Klassenerhalt umsetzen will, lest ihr bei Echo online (plus).