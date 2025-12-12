Mit neuem Team: SG Langstadt/Babenhausen will nichts unversucht lassen

Langstadt/Babenhausen. Die Saison der Langstädter begann mit einem negativen Erlebnis. Die SG war noch nicht mal richtig in der Verbandsliga Süd angekommen, da gab es schon ein Minus – dem Aufsteiger wurden drei Punkte wegen fehlenden Unterbaus abgezogen. Damit nicht genug: Es folgte eine weitere Strafe vom Verband. Wieder waren drei Zähler weg, weil die Langstädter in einem Vorbereitungsspiel einen nicht-spielberichtigen Akteur eingesetzt hatten. Trotz des Auftaktsieges gegen FCA Darmstadt stand die SG im Soll – und es dauerte, bis der Aufsteiger die Hypothek ausgeglichen hatte.