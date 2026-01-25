Mit neuem Reserve-Coach & „Unverwüstlichen“: Schwarzhofen holt Cup

Einen überaus erfolgreichen Hallen-Samstag hat der SV Schwarzhofen hinter sich. Der Bezirksliga-Klub aus dem Landkreis Schwandorf trat gleich bei zwei Turnieren an. Nachmittags wurde der SVS bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft starker Dritter . Bemerkenswert: Mehrere Spieler um Tormann Bastian Schreier, Christoph Gietl, Felix Weiß und Bastian Graf machten sich von Erlangen direkt auf den Weg nach Oberviechtach, um dort auch beim abendlichen Fuchsberger Futsalcup mitzukicken. Dieser Doppeleinsatz machte sich bezahlt. Denn Schwarzhofen schnappte sich beim vom FC OVI-Teunz ausgerichteten Turnier die Siegerschale.

Im Finale bezwangen die Blauweißen den gastgebenden Kreisligisten mit 2:1. Felix Weiß und Mathias Bindl sorgten mit ihren Buden für eine Zwei-Tore-Führung, ehe es durch den Anschlusstreffer von Fabian Frank nochmal spannend wurde. Gecoacht wurde die Schwarzhofener Truppe in Oberviechtach von Marco Schmidtke. Der 43-Jährige wurde kürzlich als neuer Trainer der Kreisklassen-Mannschaft vorgestellt. In der Vergangenheit war Schmidtke im Verein bereits viele Jahre als Jugendcoach und phasenweise als Abteilungsleiter tätig.



Der Weg zum Turniersieg war ein holpriger. In der Vorrundengruppe „Pils“ reichten Schwarzhofen drei Punkte zum zweiten Platz und zum Einzug ins Halbfinale. Eine Sondertabelle musste herangezogen werden und hier hatten die punktgleichen SpVgg Schönseer Land und SG Waldmünchen/Geigant das Nachsehen. Ohne Makel blieb OVI-Teunz. In der Gruppe „Helles“ dominierte die SpVgg Pfreimd das Geschehen und gewann alle Spiele. Dahinter landeten die drei anderen Teams ebenfalls alle bei drei Zählern. Trotz des schlechtesten Torverhältnisses zog der TSV Eslarn ins Halbfinale ein – im Gegensatz zur SG Pertolzhofen/Niedermurach und zum SV Pullenried.



Ähnlich spannend ging es in der K.o-Phase zu. Das erste Halbfinalmatch zwischen Pfreimd und Schwarzhofen endete torlos und musste vom Punkt entschieden werden. Hier hatte der spätere Titelträger das bessere Ende für sich. Anschließend erkämpfte sich OVI-Teunz einen 2:0-Erfolg über Eslarn. Manuel Löffelmann erzielte einen Doppelpack. Pfreimd durfte sich später zumindest über den dritten Platz freuen. Im kleinen Finale distanzierte man Eslarn deutlich mit 4:0. Enttäuschend lief's unterdessen für den Titelverteidiger. Nach dem unglücklichen Vorrunden-Aus musste sich Waldmünchen/Geigant am Ende mit dem letzten Platz begnügen.





Die Endplatzierungen:

1. SV Schwarzhofen

2. FC OVI-Teunz

3. SpVgg Pfreimd

4. TSV Eslarn

5. SG Niedermurach/Pertolzhofen

6. SpVgg Schönseer Land

7. SV Pullenried

8. SG Waldmünchen/Geigant





