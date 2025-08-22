Mit „neuem Mut und Selbstvertrauen" – Sportbund zu Gast in Aschau

Der Sportbund Rosenheim ist am 6. Spieltag der Bezirksliga Ost zu Gast beim SV Aschau/Inn.

Beiden Mannschaften stiegen in der vergangenen Saison souverän als Meister auf. Der Sportbund in der Kreisliga 1, Aschau in der Kreisliga 2.

Aufsteigerduell am 6. Spieltag der Bezirksliga Ost. Am Samstag um 15 Uhr ist der Sportbund Rosenheim zu Gast beim SV Aschau/Inn.

Im Jahr zuvor trafen die beiden Teams in der Kreisliga aufeinander. Im Hinspiel endete die Partie auf hohem Niveau mit einem 1:1-Unentschieden, das Rückspiel entschied Aschau knapp für sich.

In der Bezirksliga findet sich Aschau bisher besser zurecht. Die Hausherren konnten aus fünf Spielen sechs Punkte holen, während der Sportbund aus vier nur einen Zähler holte.

Nach dem Remis gegen Waldperlach – Punktet der SBR erneut?

Erst vergangenen Spieltag punkteten die Rosenheimer erstmals. Nach einem 0:2-Rückstand zeigten die Grün-Weißen Moral und glichen spät aus. Ein Spielverlauf, der Auftrieb geben sollte.

Aschau befindet sich dagegen in einer englischen Woche, spielte zweimal hintereinander Remis und will auch im dritten Spiel der Woche nicht verlieren.

SBR-Trainer Patrick Zimpfer blickt zuversichtlich auf die kommende Aufgabe. „Nach der guten Reaktion auf die Klatsche gegen Miesbach und dem gewonnenen Punkt gegen Waldperlach schöpfen wir neuen Mut und Selbstvertrauen“, sagt Zimpfer. „Auch wenn wir weiter auf ein paar wichtige Personalien verzichten müssen, reisen wir zuversichtlich nach Aschau“, fügt Zimpfer an.