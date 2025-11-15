Mit neuem Mut

Türkspor Eppingen kämpft darum mit einem annehmbaren Rückstand auf die Abstiegsplätze in die Winterpause zu gehen, um die Rückrunde nicht unter dem Motto "Unmögliche Mission" starten zu müssen. Am Sonntag gegen die SG-SV Lobbach ist ein Dreier daher Pflicht. Anpfiff auf dem Eppinger Kunstrasen ist um 14.30 Uhr.

"Wir haben 1:1 verloren", sagt Mehmet Öztürk zum zurückliegenden Remis beim FC Türkspor Mannheim. Dort hat seine Mannschaft nach einem Elfmetertor von Alperen Yilmaz bis in die 89. Minute hinein mit 1:0 geführt, ehe es Strafstoß für die Gäste gab. "Der Elfmeter war fragwürdig, allerdings gab es vorher schon eine Situation, in der der Schiedsrichter wahrscheinlich einen Elfer für Türkspor Mannheim hätte geben müssen", bewertet Öztürk das Zustandekommen des späten Ausgleichs differenziert. Der Eppinger Coach fügt abschließend hinzu: "Nüchtern betrachtet geht das Unentschieden schon in Ordnung."

Als Schlusslicht gilt es aber auch Positives daraus zu ziehen und im Falle von Türkspor Eppingen ist das der erste Punktgewinn seit dem 24. September. "Spielerisch waren wir wirklich gut und hatten lange sowie ansehnliche Ballbesitzphasen", merkt Öztürk wohlwollend an. Aus der Not heraus geboren wurde zudem die neue Dreier-Abwehrreihe. Da die beiden Stamminnenverteidiger verletzungsbedingt vor der Winterpause nicht zurückkehren werden, zog der Coach mit Halil Yildirim seinen etatmäßigen Zehner und Spielgestalter zurück auf die Position des Innenverteidigers und die beiden Außenverteidiger vervollständigten die Dreierkette. "Darauf lässt sich aufbauen", meint Öztürk.