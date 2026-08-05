Mit neuem Kapitän gegen Walldorf: Saisonstart für Offenbacher Kickers

Die letzte Vorbereitungspartie bestritten die Kickers auswärts bei der SC Fortuna Köln, dem Meister der vergangenen Regionalliga-West-Saison und damit neuen Drittligateilnehmer. Vor 1.584 Zuschauern im Kölner Südstadion unterlag der OFC mit 0:3, wobei Thier alle drei Treffer erzielte. Die Kickers hatten durch Goselink früh die erste Chance der Partie, blieben nach dem schnellen Doppelschlag der Kölner aber ohne eigenen Treffer.

Im Rahmen der 125-Jahr-Feierlichkeiten des Vereins traf der OFC zunächst auf Bayer 04 Leverkusen und verlor trotz früher Führung durch Keanu Staude mit 1:3. Wenige Tage später empfing Offenbach den VfB Stuttgart und unterlag deutlich mit 1:8 vor 8.274 Zuschauern. Nach der Partie überreichten die Fans der Mannschaft einen „rot-weißen Leitfaden“ als symbolisches Zeichen für die anstehende Saison. Beide Ergebnisse relativieren sich allerdings dadurch, dass es sich um Tests gegen Bundesligisten handelte.

Erfolge gegen Aschaffenburg und Karlsruhe

Deutlich positiver verliefen die Vorbereitungsspiele gegen Mannschaften aus niedrigeren Ligen. Gegen die Viktoria Aschaffenburg (Bayernliga Nord) setzte sich der OFC mit 6:1 durch, gegen die Zweitvertretung des Karlsruher SC (Oberliga) gewann man 2:1. Ob sich die zahlreichen Neuzugänge rund um Maximilian Wolfram, Robin Krauße, Jan-Hendrik Marx, Maximilian Schmid, Luka Garic, Alexander Sorge und Bastian Frölich auch im Saisonbetrieb bewähren, bleibt abzuwarten. Mit Wolfram, Schmid, Frölich, Marx und Krauße standen zumindest im letzten Test bereits mehrere von ihnen in der Startformation.

Brinkies übernimmt Führungsrolle

Am Offenbacher Wilhelmsplatz wurde Johannes Brinkies den Fans offiziell als neuer Kapitän vorgestellt. Der Torhüter, der bereits 109 Pflichtspiele für den OFC bestritten hat, sagt in einer Pressemitteilung des Vereins: „Mit dem Amt als Kapitän wird sich an meiner Art und Weise, wie ich den Fußball lebe, nicht viel verändern.“ Neben Krauße als Vizekapitän bilden Ronny Marcos, der ebenfalls schon häufig die Kapitänsbinde trug, sowie die Rückkehrer Alexander Sorge und Jan-Hendrik Marx den fünfköpfigen Spielerrat.

Ausgangslage vor dem Anpfiff

Nach Platz 14 in der vergangenen Saison, mehreren Trainerwechseln und der Gefahr des Abstiegs steht der OFC unter Druck, in dieser Spielzeit einiges wiedergutzumachen. Der FC-Astoria Walldorf, Tabellenzwölfter der Vorsaison, absolvierte im Juli ebenfalls zahlreiche Testspiele, verlor dabei gegen den Zweitligisten SV Darmstadt, setzte sich aber unter anderem gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart durch.

In der vergangenen Saison konnte keines der beiden Duelle zwischen beiden Teams von Offenbach gewonnen werden. Das zweite endete 1:1, das erste Aufeinandertreffen verlor der OFC mit 3:4. Zum Saisonauftakt trifft Offenbach damit auf einen Gegner, gegen den zuletzt kein Sieg gelang.