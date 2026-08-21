Mit neuem Duo an die Tabellenspitze: Zwei, die den TuS Platten leben

„Fußballerisch war es gegen Rot-Schwarz sicher nicht unser bestes Spiel. Nach dem Rückstand hat die Mannschaft aber Charakter und in der zweiten Hälfte eine sehr gute Reaktion gezeigt und das Spiel gedreht“, hob Shuklin die Mentalität im Allgemeinen sowie die Leistung von Torwart Marcel Treis im Besonderen hervor: „Marcel hat nach einer längeren Pause wieder angefangen und Dominik Klein ersetzt. Er hat uns in wichtigen Situationen im Spiel gehalten.“