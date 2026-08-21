 2026-08-17T04:56:09.060Z

Querpass

Mit neuem Duo an die Tabellenspitze: Zwei, die den TuS Platten leben

Kreisliga B 14: Wie es Christian Lichter und Dymitro Shuklin geschafft haben, mit dem TuS Platten optimal zu starten, wie sie den aktuellen Kader einschätzen, und was die Aufgabe für sie so außergewöhnlich macht ...

von Lutz Schinköth · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Die Spielertrainer Christian Lichter (l.) und Dmytro Shuklin sind mit dem TuS Platten sehr gut aus den Startlöchern gekommen.
Die Spielertrainer Christian Lichter (l.) und Dmytro Shuklin sind mit dem TuS Platten sehr gut aus den Startlöchern gekommen. – Foto: FuPa (2)

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Christian Lichter
Christian Lichter
Dmytro Shuklin
Dmytro Shuklin

Seit Beginn der Sommervorbereitung fungieren Christian Lichter und Dmytro Shuklin auch offiziell als gleichberechtigte Spielertrainer beim B14-Ligisten TuS Platten. Beide Routiniers hatten die Mannschaft nach dem Rücktritt von Björn Griebler Ende März bereits übergangsweise übernommen. Der Start in die noch junge Saison verlief vielversprechend. Nach den jüngsten Erfolgen gegen den FC Rot-Schwarz Wittlich (2:1) bzw. bei der SG Oberkail (3:2) stehen die Plattener überraschend an der Tabellenspitze.

„Fußballerisch war es gegen Rot-Schwarz sicher nicht unser bestes Spiel. Nach dem Rückstand hat die Mannschaft aber Charakter und in der zweiten Hälfte eine sehr gute Reaktion gezeigt und das Spiel gedreht“, hob Shuklin die Mentalität im Allgemeinen sowie die Leistung von Torwart Marcel Treis im Besonderen hervor: „Marcel hat nach einer längeren Pause wieder angefangen und Dominik Klein ersetzt. Er hat uns in wichtigen Situationen im Spiel gehalten.“

Wie der gebürtige Ukrainer berichtet, habe das Team in Oberkail nach einem Rückstand ähnlich stark wie schon gegen Rot-Schwarz reagiert: „In der Halbzeit haben wir ein paar Dinge angepasst. Entscheidend war, dass wir wieder als Kollektiv auf dem Platz gestanden sind und jeder für den anderen gearbeitet hat.“

Der 39-Jährige gilt mittlerweile als Plattener Urgestein. Mit Ausnahme einer Saison beim A-Ligisten SV Dörbach spielte Shuklin ausschließlich für das Team vom Elsenborn. Bis zum Sommer fungierte er noch als A-Jugendtrainer der JSG Mittelmoseltal. Die wenigen Neuzugänge sind laut Shuklin bereits gut integriert. Neben Keeper Treis hilft Sviatoslav Tsiupka (28) vor allem in der Defensive weiter. Der körperlich robuste Abwehrspieler wechselte von der zweiten Mannschaft des Rheinlandligisten FV Hunsrückhöhe Morbach.

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