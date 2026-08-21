Mit neuem Duo an die Tabellenspitze: Zwei, die den TuS Platten leben

Wie der gebürtige Ukrainer berichtet, habe das Team in Oberkail nach einem Rückstand ähnlich stark wie schon gegen Rot-Schwarz reagiert: „In der Halbzeit haben wir ein paar Dinge angepasst. Entscheidend war, dass wir wieder als Kollektiv auf dem Platz gestanden sind und jeder für den anderen gearbeitet hat.“
Der 39-Jährige gilt mittlerweile als Plattener Urgestein. Mit Ausnahme einer Saison beim A-Ligisten SV Dörbach spielte Shuklin ausschließlich für das Team vom Elsenborn. Bis zum Sommer fungierte er noch als A-Jugendtrainer der JSG Mittelmoseltal. Die wenigen Neuzugänge sind laut Shuklin bereits gut integriert. Neben Keeper Treis hilft Sviatoslav Tsiupka (28) vor allem in der Defensive weiter. Der körperlich robuste Abwehrspieler wechselte von der zweiten Mannschaft des Rheinlandligisten FV Hunsrückhöhe Morbach.
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