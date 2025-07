Mit neuem Coach: Eslarn strebt Platz im gesicherten Mittelfeld an

Nach einer Saison mit vielen Aufs und Abs, in der TSV Eslarn erst spät den Klassenerhalt sichern konnte, soll mit einem neuen Hoffnungsträger nun quasi ein Neustart in der Kreisliga Nord gelingen. Der 35‑jährige C‑Lizenz‑Trainer Peter Rackl – er kommt vom TSV Tännesberg, mit dem er im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga feierte – soll neue Impulse geben und mitwirken, eine sorgenfreiere Saison zu spielen, als es die letzte war. Für den in Vohenstrauß wohnenden und in Nürnberg als Sportlehrer tätigen Rackl ist Eslarn die erste Station als Chefcoach im Herrenbereich, nachdem er sich in Tännesberg bereits als Nachwuchstrainer bewährt hatte.

Der neue Hoffnungsträger der Grenzlandelf, der als Spielertrainer in der Defensive auflaufen wird, bringt reichlich Erfahrung als Aktiver mit: Stationen bei der DJK Neustadt (Kreisliga), bei der SpVgg SV Weiden (Bezirksliga) und drei Jahre beim FC Dießfurt (Kreisliga) prägen seinen Lebenslauf. Beim TSV Tännesberg war Rackl zuletzt Kapitän und Führungsspieler – Qualitäten, die er ab sofort in Eslarn einbringen will. Seine Vorstellungen sind klar: „Wir brauchen körperliche Fitness, taktische Disziplin und vor allem Teamgeist. Spaß gehört unbedingt dazu, aber wir müssen jede Einheit nutzen, um besser zu werden.“



Um mit seiner neuen Mannschaft all diese Punkte abzuarbeiten, hat er ein enges und anspruchsvolles Vorbereitungsprogramm gebastelt. Fünf Testspiele gegen Gegner von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga sind geplant (Gegner sind unter anderem die SpVgg Vohenstrauß, die SpVgg Schönseer Land und der SV Wildenreuth). Beim ersten Vorbereitungsmatch verkaufte sich der TSV beim 2:4 gegen den Bezirksligisten FC Weiden‑Ost teuer, musste man sich doch erst in der Schlußphase geschlagen geben. Mitte Juli absolviert Rackl mit den Seinen ein dreitägiges Trainingslager in Eslarn, um Abläufe und Hierarchien zu schärfen. „Gerade weil viele Spieler schon seit der Jugend zusammenkicken, können wir auf funktionierende Strukturen bauen“, betont der Trainer.



Der Kader bleibt im Kern erhalten, verstärkt hat man sich gezielt. Wie erwähnt, wird Rackl selbst die Defensive organisieren, während Sebastian Striegl (kam von der SpVgg Vohenstrauß) als „fehlendes Puzzleteil“ für den Angriff geholt wurde. Der 30‑Jährige hat in den ersten Einheiten bereits seinen Torinstinkt angedeutet und gilt als absolute Wunschverpflichtung. Nicht mehr zur Verfügung stehen Vaclav Vlnar (SpVgg Schönseer Land) und Noah Linge, der studienbedingt pausiert.



Auf die Frage nach dem Saisonziel, drücken die Verantwortlichen bei ihrer Antwort die Hoffnung aus, dass es in der Endeabrechnung für einen gesicherten Platz im Mittelfeld reicht. „Realistisch ist zunächst allerdings der Klassenerhalt“, sagt Abteilungsleiter Daniel Bäumler, der gemeinsam mit Manuel Meckl die Mannschaft in der Rückrunde 2024/25 interimsweise betreut hatte. Zum Favoritenkreis der neuen Kreisliga Nord zählt man an der Landesgrenze die SpVgg Trabitz sowie die „üblichen Verdächtigen“ aus Tremmersdorf und Erbendorf. Peter Rackl sieht die Seinen aber auch gegen die vermeintlich „Großen“ nicht chancenlos: „Wir wollen jedem Gegner das Leben schwer machen.“



Den Saisonauftakt zur Spielzeit 2025/26 bestreitet der TSV Eslarn am 27. Juli beim SC Kirchenthumbach, ehe man am Samstag, 2. August, mit dem SC Eschenbach auf eigenem Geläuf die Klingen kreuzt. Beide Gegner gehörten in der Vorsaison zur direkten Konkurrenz im Buhlen um den Erhalt der Liga. Die beiden Partien werden einen ersten Fingerzeig geben, wohin der Weg des TSV Eslarn führen wird. Es herrscht eine Art Aufbruchstimmung beim TSV, der mit neuem Trainer, frischem Ehrgeiz und einem eingespielten Kern beweisen will, dass die nervenaufreibende Vorsaison nur ein Ausrutscher war.