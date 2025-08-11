Mit neuem „alten“ Trainer nach oben

Fünf Mal landete der SV Rosellen in den vergangenen fünf Saisons unter den Top fünf in der Kreisliga A. Platz vier, drei und zwei waren es zuletzt – die logische Reihenfolge wäre jetzt Platz eins. Mit so konkreten Zielen hält sich der SVR zwar zurück, oben mitmischen wollen die Rosellener aber auf jeden Fall wieder.

Nach einem Jahr Pause ist er aus dem Ruhestand zurück auf der Bank: Hermann „Dicky“ Otten trainiert wieder den SV Rosellen. Erstmal ging es ins Trainingslager nach Goch, Teambuilding. „Obwohl es immer noch 95 Prozent des Kaders aus meiner Zeit sind und alle schon ein eingespieltes Team“, sagt der Trainer lachend. „Aber auch für mich war das gut, um wieder endgültig reinzukommen und anzukommen.“ Die vergangenen Jahre lief es gut, die Mannschaft ist zusammengeblieben – ein großer Umbruch oder neue Strukturen gibt es in der Vorbereitung dementsprechend nicht. „In der letzten Saison lief es unter Daniel Köthe zwar ähnlich, aber doch etwas anders. Ich bringe jetzt wieder ein paar Elemente meiner Philosophie rein – wir agieren etwas tiefer, mit einer besseren Ordnung und weniger Pressing, um nicht so anfällig für Konter zu sein. Das sind aber nur Kleinigkeiten und kein großer Aufwand“, so Otten.

„Für die Jungs ist es zum Teil sehr anstrengend, für mich aber auch“, sagt der Coach. „Aber es läuft gut, so wie ich es erwartet habe und von der Mannschaft kenne. Die Jungs sind super fleißig und engagiert.“ Auch am SVR gingen die Sommerferien nicht spurlos vorbei, „aber die Beteiligung ist trotzdem hoch. Im Trainingslager waren wir mit 22 Mann, da kann man gut arbeiten.“ Die Ergebnisse waren durchweg positiv: vier Testspiele und die erste Pokalrunde gegen die SVG Grevenbroich gewannen die Rosellener. „Fast schon unheimlich gut“, sagt Dicky Otten.

Was noch nicht?

Obwohl das Pokalspiel knapper als gewünscht war und der SVR erstmal hinten lag. „Das war unser schwächster Auftritt, ein kreativer Schwachpunkt“, so der Coach. „Das mussten wir mit sehr viel Energie drehen, hat aber zum Glück geklappt. Das hat uns aber auch gezeigt, dass wir auch gegen vermeintlich schwächere Gegner alles geben müssen.“ Drei Verletzungen schmerzen aktuell mehr als Urlauber: Hendrik Aßhorn zog sich seine dritte Kreuzbandverletzung zu und fällt erstmal aus. Simon Petri kämpft wieder mit einer alten Knieverletzung und muss kürzertreten. Und der vielversprechende Neuzugang Jan Louis Bender zog sich im letzten Spiel für seinen ehemaligen Verein ebenfalls eine Verletzung am Kreuzband zu und kommt deswegen erstmal nicht für Rosellen zum Einsatz.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Da Bender erst einmal seine Verletzung auskurieren muss, lässt sich noch nicht viel zu dieser Personalie sagen. „Viel mehr Zugänge haben wir dann auch nicht“, so Otten. Tim Flöper steht noch neu im Kader, „der hat sich in der Zweiten und in der A-Jugend bewiesen. Mal schauen, ob es direkt für regelmäßige Einsätze reicht.“ Ansonsten steht die eingespielte Mannschaft aus den Vorjahren. „Das ist aber etwas Positives, wir sind auch auf allen Positionen wirklich gut besetzt, uns fehlt es an nichts“, sagt der Trainer.

Was ist drin in der Saison?

„Wir wollen oben mitspielen, wie auch die letzten Jahre schon“, sagt Dicky Otten klar. „Uns ist aber auch klar, dass das nicht von alleine passiert, nur weil es davor geklappt hat. Es gibt dieses Jahr viele gute Mannschaften.“ Zu denen gehören für ihn Wevelinghoven, Novesia, Vorst und Büttgen. „Die Aufsteiger sind auch stark und dann gibt es immer eine Überraschungsmannschaft“, vermutet Otten. „Es wird eine sehr ausgeglichene Liga mit einigen Teams, die um die vorderen Plätze mitspielen wollen. Dafür müssen wir unsere Leistung konstant auf den Platz bringen – genau da arbeiten wir dran, das ist unser Ziel.“