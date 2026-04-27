Mit nächstem Kantersieg über die 70 Tore-Marke

– Foto: Björn Franz

Der FSV Frankfurt startete etwas besser ins Spiel und kam durch Amin Farouk zu den ersten Torannäherungen, die Lukas Näpflein und Kevin Ibrahim entschärfen konnten (9.). Nachdem eine Flanke der Bornheimer parallel zur Torlinie durch den Strafraum rollte (11.), kam auch der TSV Steinbach Haiger dem Tor der Hausherren nahe. Nach Kombination über Jonas Singer, Marvin Mika und Serkan Firat gab es jedoch nur eine Ecke (14.). Die Steinbacher kamen dem ersten Treffer sukzessive näher und in der 24. Minute war es dann soweit. Nick Galle bediente Eros Dacaj. Der ließ den Ball zu Jonas Singer klatschen. Der Linksaußen zog zur Grundlinie und passte scharf in die Mitte, wo Gwang-In Lee nur noch zum 0:1 einschieben musste. Die Gäste hatten kurz darauf die Chance nachzulegen, doch Marvin Mika konnte einen Steckpass von Leon Wirtz nicht am Keeper vorbei bringen (27.). Nach einer halben Stunde hatte die Heimelf den Ausgleich auf dem Fuß, doch Ismail Harnafi konnte eine Flanke auf Hüfthöhe nicht im Tor unterbringen, sondern traf nur den Pfosten. Nachdem Cas Peters einen Kopfball in Richtung Tor gelenkt hatte (33.), konterte der TSV Steinbach Haiger über Nick Galle. Der Außenverteidiger flankte flach in die Mitte, wo Marvin Mika frei auftauchte und zum 0:2 traf (35.). In der 40. Minute köpfte Lukas Gottwald einen Eckball aufs Tor, doch Steinbach klärte. Die nächste Ecke überraschte Timo Hildmann, der aus drei Metern über das Tor köpfte. Aus dem folgenden Angriff ergab sich eine Gelegenheit für Serkan Firat, der jedoch zu hoch zielte. In der 42. Minute kombinierte sich der TSV auf engstem Raum in den Strafraum, wo Jonas Singer nach einem Doppelpass ins lange Eck traf. Mit der 3:0-Führung der Mittelhessen ging es in die Pause.

Der FSV Frankfurt kam schwungvoll aus der Kabine, doch die Steinbacher Defensive hielt mehreren Eckbällen und Freistößen stand. Zudem köpfte Cas Peters in der 52. Minute über das Gehäuse. Dann ging es hin und her. Zuerst scheiterte Birkan Celik nach frühem Ballgewinn an Kevin Ibrahim. Es folgte ein Konter über Jonas Singer, der seinen Gegenspieler stehen ließ und Marvin Mika bediente. Der Stürmer drückte das Leder zu seinem zweiten Tagestreffer über die Linie. Spätestens mit dem 0:4 war die Partie in der PSD Bank Arena entschieden. Die Gäste erhielten einen Freistoß in der eigenen Hälfte, den Eros Dacaj kurz zu Nick Galle ausführte. Steinbachs Kapitän dribbelte rund 50 Meter mit dem Leder und schoss den Ball zum 0:5 ins kurze Eck (59.). Tim Görner wechselte anschließend vier Mal, doch mehr als ein Schuss von Armin Farouk am langen Ecke vorbei, sollte vorerst nicht dabei herauskommen (64.). Die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis blieben extrem effektiv. Der ebenfalls eingewechselte Kevin Gleißner schickte Gwang-In Lee steil. Der ehemalige FSV’ler wurde von Torwart im 16er zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Serkan Firat zum 0:6. Vor 1.345 Zuschauern verwalteten die Gäste den Kantersieg anschließend souverän über die restliche Spieldauer. Beinahe hätte Jakob Pfahl noch den siebten Treffer erzielt, doch sein Kopfball ging aus nicht mal fünf Metern, knapp über die Latte. Somit blieb es beim 6:0-Auswärtssieg des TSV Steinbach Haiger am Bornheimer Hang.