Optimistisch, motiviert und voller Vorfreude: Daniel Gehrt freut sich mit dem TSV Gera-Westvorote auf die Thüringenliga – Foto: © Sport Desk

Mit Mut, Leidenschaft und Perspektive Nach zwei bewegten Jahren in der Landesklasse ist der TSV Gera-Westvororte zurück auf der Bühne der Thüringenliga. Unter der Leitung von Trainer Daniel Gehrt gelang der Aufstieg – überraschend für viele, auch für den Coach selbst. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Westvororte

Doch bei aller Bescheidenheit ist klar: Der eingeschlagene Weg des Vereins ist konsequent und zukunftsorientiert. Mit einem gesunden Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten aus der Kooperation mit dem JFC Gera will man die Herausforderung Thüringenliga mit Spaß, Leidenschaft und Intensität annehmen.

Überraschender Aufstieg mit starker Moral Im Gespräch mit FuPa Thüringen gibt Trainer Daniel Gehrt offen zu: „Der Aufstieg hat mich schon überrascht.“ Nach dem Abstieg vor zwei Jahren folgte ein schwieriger Start in der Landesklasse, aber die Mannschaft fing sich und zeigte eine starke Rückrunde. Ziel in der Vorsaison war es, den Schwung mitzunehmen – mit Erfolg. „Dass Qualität in der Truppe steckt, war mir klar. Beeindruckend war, wie die Jungs am Ende dem Druck standgehalten haben“, so der 39-jährige Gehrt. Die Mannschaft habe sich nicht verrückt machen lassen und sei fokussiert geblieben: „Wir haben nicht auf die Tabelle geschaut, sondern nur auf uns selbst.“

Kaderplanung: Breite statt Brechstange Der TSV setzt weiterhin auf Bodenständigkeit und Kontinuität. Große finanzielle Sprünge sind nicht geplant – und das ganz bewusst. „Wir wollten in erster Linie unseren Kader halten“, erklärt Gehrt, „und uns punktuell verstärken.“ Gerade in Sachen Kaderbreite habe man im letzten Jahr gemerkt, wie wichtig Ausgeglichenheit ist, vor allem bei Verletzungen oder Sperren. Ein besonderer Trumpf ist die Kooperation mit dem JFC Gera, aus dessen U19 talentierte Spieler in die erste Mannschaft aufrücken (>> Alle Wechsel des TSV Gera-Westvororte im Überblick). Dazu kehrt Mouctar Diallo nach einem Jahr in Greiz zurück zum Verein. Jüngst wurde mit Tom Eichberger (von Wismut Gera) ein weiterer Rückkehrer verkündet. „Wir haben jetzt einen großen und individuell starken Kader. Jeder bekommt die Chance, sich zu zeigen, und die jungen Wilden werden ordentlich Druck machen“, so der Trainer. Legionäre oder kurzfristige Lösungen sind für den TSV keine Option. „Wir wollen eine Mannschaft formen, die aus Überzeugung hier ist und zusammenhält – wie eine kleine Familie", so Gehrt.

Mouctar Diallo ist zurück in Scheubengrobsdorf. – Foto: © Reimar Tiesler