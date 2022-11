Mit Müller-Gala in die Winterpause Fußball-Kreisliga A: Mit 5:0 gewinnt der TuS Ahbach gegen die SG Kylltal-Birresborn und untermauert damit seine Spitzenposition. Einem Akteur gelingt dabei ein lupenreiner Hattrick.

In seinem letzten Spiel des Jahres hat es der TuS Ahbach noch einmal deutlich gemacht: Mit einem auch in der Höhe verdienten 5:0-Erfolg gegen die SG Kylltal-Birresborn gehen die Blau-Orangenen als souveräner Tabellenführer in die Winterpause. Dabei stach ein Spieler besonders heraus: Nils Müller legte mit den Treffern zum 2:0 (31.), 3:0 (33.) und 4:0 (45.) einen lupenreinen Hattrick hin. Jetzt hat er schon 14 Saisontreffer auf dem Konto – einen weniger als Teamkollege Nicolas Clausen.

„Nils war schon im Vorjahr ein Torgarant. Nun hat er noch mal einen Leistungssprung gemacht. Er macht oft den Unterschied aus. Doch wir haben weitere Zielspieler, die eiskalt vor dem Tor agieren. Bis auf die ersten 20 Minuten, die wir auch diesmal gebraucht haben, bin ich mit der Leistung der gesamten Mannschaft sehr zufrieden“, bilanzierte Ahbachs Spielertrainer Daniel Clausen nach der Partie am Samstagabend.