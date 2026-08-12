Mit MSV, Fortuna und VfL: So läuft der U15-Cup in Berghausen

Fortuna Düsseldorf nimmt am U15-Cup des SSV Berghausen teil. – Foto: Björn Franz

Der traditionelle U15-Cup beim SSV Berghausen wirft seine Schatten voraus: Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. September treffen bei der dann bereits 22. Auflage wieder hochklassige Mannschaften aus den Regionalligen des Deutschen Fußball-Bundes auf der Anlage an der Baumberger Straße in Langenfeld aufeinander. Der Eintritt ist frei.

Helmuth Höhn hat als Turnierorganisator und Leiter der Nachwuchsabteilung des SSV Berghausen wieder Top-Teams nach Langenfeld eingeladen. Neben dem Titelverteidiger VfL Bochum ist erstmalig der 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Das Teilnehmerfeld wird komplettiert mit Hannover 96, Dynamo Dresden, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, Fortuna Köln und dem Gastgeber.

Bis auf den SSV Berghausen spielen alle Mannschaften in den jeweiligen Regionalligen. Neben dem Einsatz vieler Auswahlspieler, die sicherlich wieder hochklassigen Jugendfußball versprechen, hofft der Veranstalter auf ebenso spannende Spiele wie im vergangenen Jahr. Die Partien dauern je zweimal 30 Minuten, das Finale beginnt um 16 Uhr.