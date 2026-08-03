Mit Moral und Wille vom 2:0 zum 2:4.

Nach dem torreichen 5:4-Erfolg gegen Geisling wollte der FC Thalmassing II auch auswärts beim FC Labertal 05 nachlegen und den positiven Trend bestätigen. Personell konnte Trainerteam wieder auf Torhüter Anton Zeitler sowie Andre Nölgen zurückgreifen.
Labertal erwischte den besseren Start und setzte den FC Thalmassing von Beginn an unter Druck. Bereits nach drei Minuten ging ein Kopfball nach einer Ecke über das Tor. Nur eine Minute später folgte der frühe Rückschlag: Nach einem Einwurf herrschte Unordnung im Strafraum der Gäste, Simon Miehle reagierte am schnellsten und spitzelte den Ball zur frühen Führung an Zeitler vorbei.
Thalmassing tat sich in der Anfangsphase schwer und fand kaum Zugriff auf die Partie. Die erste große Gelegenheit bot sich nach einer Viertelstunde Lucas Wiedemann, der frei vor dem Tor jedoch über das Gehäuse abschloss. Wenig später setzte Florian Wittl nach einem Freistoß von Florian Grundler den Ball ebenfalls über das Tor. Auf der Gegenseite blieb Labertal gefährlich: Ein Abschluss aus halblinker Position strich knapp am langen Eck vorbei, ehe Anton Zeitler wenig später im Eins-gegen-Eins stark gegen Simon Miehle parierte und einen höheren Rückstand verhinderte.
Nach gut einer halben Stunde wechselte der FCT erstmals, Andy Hofer für Lucas Wiedemann. Kurz darauf erhöhte Labertal nach einem Freistoß auf 2:0. Dominik Langner konnte zunächst klären, doch der zweite Ball landete erneut im Strafraum, wo Jonas Hinreiner per Kopf erfolgreich war. Die Antwort der Roosters ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Direkt nach dem Anstoß spielte Grundler präzise nach vorne. Der Ball erreichte Andreas Hofer, der dem gegnerischen Torwart keine Chance ließ und mit einem Lupfer auf 2:1 verkürzte. Nun war der FCT deutlich besser im Spiel und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit scheiterte Andreas Hofer zunächst frei vor dem Torwart, ehe er nach der folgenden Ecke den Ball erneut nicht im Tor unterbringen konnte.
Nach dem Seitenwechsel setzte Thalmassing den Aufwärtstrend fort. Ein harmloser Kopfball von Florian Wittl war der Auftakt, ehe in der 54. Minute der verdiente Ausgleich fiel. Andre Nölgen flankte auf den langen Pfosten, wo Johannes Zelzer gegen die Laufrichtung des Keepers zum 2:2 einköpfte. Nur wenige Minuten später verpasste Zelzer nach einem langen Ball die Führung, als er am Torwart scheiterte.
Diese gelang den Gästen dann in der 59. Minute. Nach mehreren geblockten Flanken brachte Florian Grundler den Ball ein drittes Mal in den Strafraum. Florian Wittl stand am kurzen Pfosten goldrichtig und köpfte zur erstmaligen Führung für Thalmassing ein. Zwar musste Anton Zeitler wenig später gegen Benedikt Forster erneut stark parieren, doch der FCT blieb gefährlich. In der 70. Minute machte Lucas Wiedemann nach einem langen Ball alles klar und traf frei vor dem Tor zum 4:2.
In der Schlussphase entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Labertal versuchte noch einmal Druck aufzubauen, doch die Thalmassinger Defensive verteidigte leidenschaftlich. Zeitler hielt einen Abschluss sicher fest, Besenhard blockte in der 85. Minute im letzten Moment einen gefährlichen Schuss, während auf der Gegenseite Johannes Zelzer mit einem Kopfball nach einer Ecke nur knapp das 5:2 verpasste. In der Nachspielzeit sah ein Labertaler Spieler nach einem harten unnötigen Foulspiel an Eisenhut Flo noch die Rote Karte, ehe der Schiedsrichter die Partie beendete. Thalmassing drehte nach schwacher erster halber Stunde einen Zwei-Tore-Rückstand und feierte dank einer starken zweiten Halbzeit einen verdienten 2:4 Auswärtssieg.
Nach einer verschlafenen Anfangsphase bewies der FC Thalmassing II große Moral und drehte einen 0:2-Rückstand. Vor allem die Leistungssteigerung nach dem Anschlusstreffer machte den Unterschied. Mit dem zweiten Erfolg in Serie sammelten die Roosters wichtige Punkte und gingen mit viel Selbstvertrauen in das anstehende Heimspiel gegen den TV Barbing.