Mit Moral und Wille vom 2:0 zum 2:4.

Thalmassing tat sich in der Anfangsphase schwer und fand kaum Zugriff auf die Partie. Die erste große Gelegenheit bot sich nach einer Viertelstunde Lucas Wiedemann, der frei vor dem Tor jedoch über das Gehäuse abschloss. Wenig später setzte Florian Wittl nach einem Freistoß von Florian Grundler den Ball ebenfalls über das Tor. Auf der Gegenseite blieb Labertal gefährlich: Ein Abschluss aus halblinker Position strich knapp am langen Eck vorbei, ehe Anton Zeitler wenig später im Eins-gegen-Eins stark gegen Simon Miehle parierte und einen höheren Rückstand verhinderte.

Nach gut einer halben Stunde wechselte der FCT erstmals, Andy Hofer für Lucas Wiedemann. Kurz darauf erhöhte Labertal nach einem Freistoß auf 2:0. Dominik Langner konnte zunächst klären, doch der zweite Ball landete erneut im Strafraum, wo Jonas Hinreiner per Kopf erfolgreich war. Die Antwort der Roosters ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Direkt nach dem Anstoß spielte Grundler präzise nach vorne. Der Ball erreichte Andreas Hofer, der dem gegnerischen Torwart keine Chance ließ und mit einem Lupfer auf 2:1 verkürzte. Nun war der FCT deutlich besser im Spiel und drängte noch vor der Pause auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit scheiterte Andreas Hofer zunächst frei vor dem Torwart, ehe er nach der folgenden Ecke den Ball erneut nicht im Tor unterbringen konnte.