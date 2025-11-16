Mit Moral und Kampf zum Auswärtsdreier

Von Beginn an zeigte die Schwarzaer Mannschaft, dass sie gewillt war, endlich wieder Punkte einzufahren...
BERICHT von René Beyer // SV 1883 Schwarza
Anschließend hatte der Gastgeber zwei gute Möglichkeiten durch Heinze und Muth (17./25.). Die 83iger ließen sich hinten auf keinerlei Spielereien ein und schlugen die Bälle konsequent aus der eigenen Hälfte. Ein solcher langer Ball führte schließlich zur verdienten 0:3-Halbzeitführung, als sich Keeper Kunz und ein Verteidiger nicht einig waren, N. Pakstaitis dazwischen spritzte, die Pille eroberte und ins leere Tor vollstreckte (43.).
Nach gut einer Stunde Spielzeit gab es quasi aus dem Nichts einen Elfmeter für den FSV Gräfinau nach einem unnötigen Handspiel. Heinze ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher (58.). Doch die 83iger ließen sich davon nicht beeindrucken. N. Pakstaitis (65.) sowie P. Schmidt (68.) hatten zwei dicke Chancen auf den vierten Treffer, ließen diese jedoch ungenutzt. Die letzten zwanzig Minuten wurden schließlich zum Thriller für unsere Jungs. Zunächst rettete T. Oschmann auf der Linie nach einem Kopfball von Muth (73.), sechs Minuten später fiel dann der 2:3-Anschlusstreffer für den FSV durch Assinner (79.). Kapitän S. Köhne hätte fünf Minuten später für die Entscheidung sorgen können, doch sein Abschluss aus 13 Metern strich hauchzart am rechten Eck vorbei (84.).
Nun forcierte der FSV seine Bemühungen um den Ausgleich, doch Muth (86., Kopfball), zweimal Fischer (90./90.+2) sowie Heinze (90.+3) scheiterten am überragend haltenden D. Kazmierczak im Schwarzaer Kasten.
So blieb es am Ende beim letztlich verdienten Auswärtssieg für die tapfer kämpfende Schwarzaer Mannschaft.
Fazit: Wichtiger Dreier für die 83iger! Mit dieser kämpferischen sowie moralischen Einstellung und dem Zusammenhalt untereinander hat man mit den unteren Tabellenregionen nichts zu tun. Mit P. Osmani, M. Ujkani sowie S. Ajeti halfen drei Spieler unserer zweiten Mannschaft tatkräftig aus – vielen Dank für euren Einsatz!
Am kommenden Samstag erwartet der SV 1883 dann die SG Wachsenburg Haarhausen zum letzten Heimspiel der Hinrunde in der Gemeindetal-Arena. Dabei sollte dieser positive Trend fortgesetzt werden! Anstoß ist um 14 Uhr.