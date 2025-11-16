– Foto: Tom Fröhlich

Mit Moral und Kampf zum Auswärtsdreier Nach den katastrophalen Auftritten gegen Ilmenau und vor allem Unterwellenborn reisten die 83iger zum Tabellennachbarn nach Gräfinau. Verlinkte Inhalte KOL Mittelthüringen FSV Gräfinau SV Schwarza

Von Beginn an zeigte die Schwarzaer Mannschaft, dass sie gewillt war, endlich wieder Punkte einzufahren... BERICHT von René Beyer // SV 1883 Schwarza

Der Start war verheißungsvoll: Ein krasser Abwehrbock in der Hintermannschaft des Gastgebers, N. Pakstaitis spritzte dazwischen, legte ab auf M. Kleinspehn, und dieser drosch die Pille aus 14 Metern in die Maschen zur frühen 0:1-Führung (2.). Dieser Treffer zeigte Wirkung beim Gastgeber. Die 83iger pressten früh und zerstörten so den Spielaufbau der Gräfinauer. Nach vorn boten sich immer wieder Räume – so auch in der 14. Minute: M. Kleinspehn bediente Kapitän S. Köhne vorzüglich, dieser blieb im Strafraum cool und lupfte die Pille am herausstürzenden Kunz vorbei zum 0:2 ins verwaiste rechte Eck. Anschließend hatte der Gastgeber zwei gute Möglichkeiten durch Heinze und Muth (17./25.). Die 83iger ließen sich hinten auf keinerlei Spielereien ein und schlugen die Bälle konsequent aus der eigenen Hälfte. Ein solcher langer Ball führte schließlich zur verdienten 0:3-Halbzeitführung, als sich Keeper Kunz und ein Verteidiger nicht einig waren, N. Pakstaitis dazwischen spritzte, die Pille eroberte und ins leere Tor vollstreckte (43.).

Nach gut einer Stunde Spielzeit gab es quasi aus dem Nichts einen Elfmeter für den FSV Gräfinau nach einem unnötigen Handspiel. Heinze ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher (58.). Doch die 83iger ließen sich davon nicht beeindrucken. N. Pakstaitis (65.) sowie P. Schmidt (68.) hatten zwei dicke Chancen auf den vierten Treffer, ließen diese jedoch ungenutzt. Die letzten zwanzig Minuten wurden schließlich zum Thriller für unsere Jungs. Zunächst rettete T. Oschmann auf der Linie nach einem Kopfball von Muth (73.), sechs Minuten später fiel dann der 2:3-Anschlusstreffer für den FSV durch Assinner (79.). Kapitän S. Köhne hätte fünf Minuten später für die Entscheidung sorgen können, doch sein Abschluss aus 13 Metern strich hauchzart am rechten Eck vorbei (84.). Nun forcierte der FSV seine Bemühungen um den Ausgleich, doch Muth (86., Kopfball), zweimal Fischer (90./90.+2) sowie Heinze (90.+3) scheiterten am überragend haltenden D. Kazmierczak im Schwarzaer Kasten.