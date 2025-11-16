Mit Moral und Kampf zum Auswärts Dreier

Nach den katastrophalen Auftritten gegen Ilmenau und vorallem Unterwellenborn reisten die 83iger zum Tabellen Nachbarn nach Gräfinau. Von Beginn an zeigte die Schwarzaer Mannschaft das sie gewillt war endlich mal wieder zu Punkten zu kommen. Der Start war Echt verheißungsvoll, Krasser Abwehr Bock in der Hintermannschaft des Gastgebers N.Pakstaitis spritzt dazwischen legt ab zu M.Kleinspehn und dieser drosch die Pille aus 14m in die Maschen zur frühen 0:1 Führung (2.). Dieser Treffer zeigte beim Gastgeber Wirkung, die 83iger pressten früh und zerstörten so den Spielansatz der Gräfinauer. Nach vorn eröffneten sich immer wieder Räume, so auch in der 14.Minute, M.Kleinspehn bedient Kapitän S.Köhne vorzüglich dieser bleibt im Strafraum Cool und lupfte die Pille am heraus stürzenden Kunz vorbei zum 0:2 ins verwaiste rechte Eck (14.). Im Anschluß hatte der Gastgeber zwei Gute Möglichkeiten durch Heinze und Muth (17./25.). Die 83iger ließen sich hinten auf keine Spielerei ein, sie schlugen die Bälle konsequent aus der eigenen Hälfte. So ein Langer Ball führte zur verdienten 0:3 Halbzeit Führung, als Keeper Kunz und ein Verteidiger sich nicht einig waren N.Pakstaitis dazwischen spritzte die Pille an sich nahm und ins verwaiste Tor vollstrecken konnte (43.).

Nach gut einer Stunde Spielzeit gab es Quasi aus dem Nichts Elfmeter für den FSV Gräfinau nach einem unnötigen Handspiel, Heinze lies sich die Chance nicht entgehen er verwandelte sicher (58.). Doch die 83iger ließen sich nicht von diesem Treffer beeindrucken, N.Pakstaitis (65.)sowie P.Schmidt (68.)hatten zwei Dicke Chancen auf Treffer Nummer Vier die beide ungenutzt blieben. Die letzten Zwanzig Minuten wurden dann zum Thriller für unsere Jungs. Erst rettete T.Oschmann auf der Linie nach dem Kopfball von Muth (73.), sechs Minuten später fiel dann der 2:3 Anschluß für den FSV durch Assinner (79.). Kapitän S.Köhne hätte weitere fünf Minuten später für die Entscheidung sorgen können, doch sein Abschluss aus 13m zischte hauchzart am rechten Eck vorbei (84.). Nun forcierte der FSV seine Bemühungen auf den Ausgleich, doch Muth (86.Kopfball), Zweimal Fischer (90./90.+2) sowie Heinze (90.+3) scheiterten am ÜBERRAGEND haltenden D.Kazmierczak im Schwarzaer Kasten.