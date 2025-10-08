Mit Moral & Combacker zum Heimdreier

Von Beginn an waren die Gäste aus dem westthüringischen Barchfeld das aktivere Team. Besonders bei ruhenden Bällen sorgten die Gäste immer wieder für Gefahr – mehrfach brannte es lichterloh im Strafraum der Grün-Weißen. Erlau selbst fand offensiv kaum statt, hatte vor der Pause keine nennenswerte Torchance. In der 36. Minute fiel schließlich folgerichtig die Führung für den FC Barchfeld: Nach einem langen Ball über die Abwehr fehlte die Abstimmung zwischen Torhüter Philipp Allzeit und seinem Innenverteidiger. Pridonashvili nutzte das Missverständnis eiskalt aus und spitzelte den Ball über Allzeit hinweg zum 0:1 ins Netz. Dass es zur Pause bei diesem knappen Rückstand blieb, war dennoch Allzeit zu verdanken. Der reaktivierte Schlussmann, der kurzfristig ins Team zurückgekehrt war, parierte zweimal glänzend vor dem Gegentor – erst lenkte er einen Freistoß über die Latte, dann verhinderte er mit den Fingerspitzen einen möglichen Gegentreffer, als der Ball an den Pfosten klatschte. „Wir wollten noch mal einen Reiz setzen“, erklärte Lipsius nach dem Spiel. „Philipp steht uns jederzeit als Backup zur Verfügung und hat heute einen wichtigen Teil zum Sieg beigetragen.“

Zur Pause stellte Lipsius um, brachte unter anderem den großgewachsenen Robert Strauch als Zielspieler im Zentrum – und die Maßnahme fruchtete sofort. Erlau war nun präsenter in den Zweikämpfen, suchte zielstrebiger den Weg nach vorn und glaubte sichtlich an die Wende. Während Allzeit auf der anderen Seite mehrere gefährliche Konter der Gäste entschärfte, setzte Erlau immer mehr Nadelstiche. Das Spiel kippte endgültig in der Schlussphase: In der 79. Minute bediente Breuksch mit einem feinen Steckpass Hartung, der von außen kommend ins lange Eck zum 1:1 vollendete. Nur zwei Minuten später war das Spiel komplett gedreht – Schilling setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch, spitzelte den Ball im Getümmel an Barchfelds Keeper Niklas Teubert vorbei zum 2:1 (81.). Teubert verletzte sich dabei am Knöchel, spielte aber tapfer weiter. In der Nachspielzeit machte Hartung schließlich alles klar: Nach einem perfekten Schnittstellenpass von Vogt lief der Angreifer allein auf Teubert zu und blieb diesmal eiskalt – 3:1 (90.+1).