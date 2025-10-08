Mit Moral & Combacker zum Heimdreier

Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte das Team von Trainer Maik Lipsius in Durchgang zwei auf, zeigte Kampfgeist, Effizienz und den unbedingten Willen zur Wende. Im Mittelpunkt stand Rückkehrer Philipp Allzeit, der trotz eines Wacklers beim Gegentor mit mehreren starken Paraden in der zweiten Hälfte zum Matchwinner avancierte.
Zur Pause stellte Lipsius um, brachte unter anderem den großgewachsenen Robert Strauch als Zielspieler im Zentrum – und die Maßnahme fruchtete sofort. Erlau war nun präsenter in den Zweikämpfen, suchte zielstrebiger den Weg nach vorn und glaubte sichtlich an die Wende. Während Allzeit auf der anderen Seite mehrere gefährliche Konter der Gäste entschärfte, setzte Erlau immer mehr Nadelstiche. Das Spiel kippte endgültig in der Schlussphase: In der 79. Minute bediente Breuksch mit einem feinen Steckpass Hartung, der von außen kommend ins lange Eck zum 1:1 vollendete. Nur zwei Minuten später war das Spiel komplett gedreht – Schilling setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch, spitzelte den Ball im Getümmel an Barchfelds Keeper Niklas Teubert vorbei zum 2:1 (81.). Teubert verletzte sich dabei am Knöchel, spielte aber tapfer weiter. In der Nachspielzeit machte Hartung schließlich alles klar: Nach einem perfekten Schnittstellenpass von Vogt lief der Angreifer allein auf Teubert zu und blieb diesmal eiskalt – 3:1 (90.+1).
Erlau-Trainer Maik Lipsius zeigte sich nach dem Schlusspfiff erleichtert und stolz auf die Reaktion seines Teams: „Wir haben in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion gezeigt. Wichtig war, dass die Jungs verstanden haben, was möglich ist, wenn sie bei der Sache sind und sich aufopfern. Mit der Erfahrung von Rienecker und Allzeit hatten wir heute zusätzliche Stabilität. Wenn wir das als Mannschaft verinnerlichen, können wir jeden Gegner in dieser Liga ärgern.“