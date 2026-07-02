"Mit Meisterschafts-T-Shirts, Freibier und tollen Fans wurde gefeiert"

Foto: SV Preußen Elsterwerda

Die Saison in der Kreisliga West Südbrandenburg ist beendet. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd sichert sich der SV Preußen Elsterwerda die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Südbrandenburgliga. Ronnie Buchmann, der Abteilungsleiter Fußball des Vereins, blickt auf emotionale Feierlichkeiten im heimischen Umfeld, den entscheidenden Wendepunkt nach einer bitteren Derby-Niederlage und den bevorstehenden Trainerwechsel für die neue Spielzeit.

Die darauffolgende Woche gestaltete sich dagegen etwas gelassener: „Eine Woche später gab es nach dem letzten Auswärtsspiel noch einen gemeinsamen Mannschaftsabend mit Abendessen und Fußball schauen. Der verlief allerdings deutlich ruhiger als die Feier eine Woche zuvor – vielleicht waren einige noch etwas müde von der Meisterschaftsparty.“

Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Titelträgers nach dem Erreichen des großen Ziels sind riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen freien Lauf und durfte den Triumph gebührend auskosten, ehe der offizielle Teil folgte. „Wir konnten die Meisterschaft bereits beim letzten Heimspiel perfekt machen und haben den Samstag anschließend ausgiebig gefeiert. Mit Meisterschafts-T-Shirts, Freibier und tollen Fans wurde dieser Erfolg gebührend zelebriert. Ein großes Dankeschön geht an unseren Vorstand sowie an die zahlreichen Helferinnen und Helfer in der Versorgung, die diesen Tag für unsere Spieler zu etwas ganz Besonderem gemacht haben“, schildert Ronnie Buchmann gegenüber FuPa die glücklichen Stunden.

Ein knapper Vorsprung im finalen Klassement

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich der frisch gebackene Champion die Spitzenposition erarbeitet hat. Der SV Preußen Elsterwerda beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 58 Punkten. Aus den insgesamt 26 absolvierten Partien holte das Team 18 Siege, vier Unentschieden und musste lediglich vier Niederlagen hinnehmen, während das Torverhältnis von 85:24 die Qualität der Mannschaft untermauert. Der direkte Konkurrent, der SV Wacker Reichenhain, lieferte dem Tabellenführer ein enges Rennen und belegt mit 55 Punkten nach 17 Siegen, vier Unentschieden und und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 73:40 Toren den zweiten Platz.

Ausgelassene Liga nach dem Aufstieg des Vorjahresmeisters

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf bejubelt werden kann, war für den Abteilungsleiter angesichts der veränderten Rahmenbedingungen in der Spielklasse durchaus ein denkbares Szenario, erforderte jedoch kontinuierliche Arbeit. Ronnie Buchmann erklärt die Ausgangslage vor der Saison: „Die Vorsaison wurde von der sehr starken Mannschaft von Sängerstadt Finsterwalde geprägt. Durch deren Aufstieg war uns bewusst, dass die Kreisliga West in dieser Saison deutlich ausgeglichener sein würde. Im Sommer konnten wir uns mit vier neuen Spielern verstärken. Unser Ziel war deshalb ganz klar, oben mitzuspielen – wohlwissend, dass dafür über die gesamte Saison vieles zusammenpassen musste.“

Die Aussprache nach dem Derby-Dämpfer als Wendepunkt

Der Weg zum Titel erforderte im Laufe der Monate eine enorme mentale Stärke, da die Mannschaft vor allem in der Frühphase mit erheblichen Widerständen konfrontiert wurde. Ein klares Ergebnis rüttelte das Team jedoch rechtzeitig wach. „Der entscheidende Moment kam meiner Meinung nach schon relativ früh in der Saison. Am 6. Spieltag verloren wir zu Hause gegen Reichenhain verdient mit 0:3. Danach standen wir auf Platz zehn und hatten bereits sieben Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze“, erinnert sich Ronnie Buchmann an den sportlichen Tiefpunkt.

Die Reaktion folgte prompt: „Nach diesem Spiel wurden intern einige Dinge offen und ehrlich angesprochen. Dabei ging es nie darum, einzelne Spieler zu kritisieren, sondern gemeinsam Lösungen zu finden. Diese Gespräche haben der Mannschaft gutgetan. Anschließend starteten wir eine beeindruckende Serie, wurden noch Herbstmeister und konnten diesen Schwung bis zum Saisonende mitnehmen.“

Hohe Trainingsbeteiligung und ein Dank an das Trainerteam

Als wesentlicher Schlüssel für den späteren Erfolg erwies sich die vorbildliche Einstellung der Spieler unter der Woche. „Ein ganz wichtiger Faktor war in dieser Saison die Trainingsbeteiligung. Wir konnten durchgehend zweimal pro Woche trainieren, wodurch die Mannschaft immer im Rhythmus blieb und sich optimal auf die Spiele vorbereiten konnte. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei unserem Trainerteam Michael Missbach und Marco Eichfeld bedanken, die hervorragende Arbeit geleistet haben“, analysiert Ronnie Buchmann.

Mentale Stärke und der unbändige Zusammenhalt des Kaders

Auf dem Rasen schlug sich dieses vertrauensvolle Miteinander in einer enormen Willensleistung nieder, die das Team auch in engen Phasen stabilisierte. Ronnie Buchmann betont die charakterlichen Vorzüge der Mannschaft: „Außerdem hat sich die Mannschaft auch nach Rückschlägen nie aus der Ruhe bringen lassen. Das Team hat sich immer wieder gegenseitig aufgebaut, neu sortiert und weitergemacht. Diese Mentalität war sicherlich ein entscheidender Grund dafür, dass wir in der Rückrunde konstant geblieben sind und am Ende die Meisterschaft feiern konnten.“

Verzicht auf eine Abschlussfahrt und Fokus auf das Sportfest

Nach den kräftezehrenden Wochen im Aufstiegskampf soll die Erholung für die Spieler nicht zu kurz kommen, bevor schon bald die nächste intensive Phase eingeläutet wird. „Nein, eine Abschlussfahrt ist nicht geplant. Die Jungs sollen jetzt erst einmal etwas durchatmen, bevor im Juli bereits die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Ein erstes Highlight wird dabei unser eigenes Sportfest am ersten Augustwochenende sein“, stellt der Abteilungsleiter fest.

Mit lachendem und weinendem Auge in die Kreisoberliga

Am sportlichen Schritt nach oben gibt es im Verein keinerlei Zweifel, da man sich die neue Spielklasse über Monate hinweg redlich verdient hat. Dennoch bringt der Abschied aus der gewohnten Umgebung auch eine gewisse Wehmut mit sich. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Natürlich geschieht das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Einerseits werden uns die vielen Derbyspiele fehlen, andererseits freuen wir uns auf die neuen sportlichen Herausforderungen in der Kreisoberliga“, erklärt Ronnie Buchmann den emotionalen Spagat.

Gleichzeitig blickt er sportlich fair auf die Konkurrenz: „Wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft wieder Derbys gegen Prösen oder Reichenhain erleben dürfen – dann allerdings in der Kreisoberliga. Dafür wünschen wir beiden Vereinen viel Erfolg im Aufstiegskampf.“

Ein schmerzhafter Abschied und ein neuer Cheftrainer

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung gibt es wichtige personelle Veränderungen, da sowohl tragende Säulen als auch der langjährige Coach den Verein verlassen. „Leider werden uns zwei Spieler zu einem Verein ganz in der Nähe verlassen. Wir bedanken uns für ihren Einsatz und wünschen ihnen sportlich alles Gute“, teilt Ronnie Buchmann mit.

Er führt weiter aus: „Außerdem wird uns unser Trainer Michael Missbach ebenfalls zu einem Verein ganz in der Nähe verlassen. Auch bei ihm möchten wir uns herzlich für die hervorragende Arbeit der vergangenen vier Jahre bedanken und wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg. Die Position des Cheftrainers übernimmt künftig Lucas Rost. Er hat als Spieler viel Erfahrung auf Landesebene in Sachsen und Brandenburg gesammelt und möchte nun den Schritt ins Traineramt gehen. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen.“

Entwicklungspotenzial und ein erfahrener Neuzugang

Trotz der personellen Abgänge sieht der Abteilungsleiter der Zukunft positiv entgegen, da das Fundament der Mannschaft jung bleibt und gezielt mit Erfahrung verstärkt werden konnte. „Ein großer Vorteil unserer Mannschaft ist weiterhin das junge Durchschnittsalter. Das Team besitzt noch viel Entwicklungspotenzial und wird sich den neuen Herausforderungen in der Kreisoberliga stellen. Zudem konnten wir mit Jason Preis von Lok Uebigau einen erfahrenen Spieler verpflichten, der unsere junge Mannschaft zusätzlich verstärken wird“, gewährt Ronnie Buchmann einen Einblick in die Kaderstruktur.

Der Klassenerhalt als oberste Prämisse für die Zukunft

Für die anstehende Saison 2026/2027 hat der Verein bereits eine realistische und bodenständige Marschroute definiert, bei der das geschlossene Auftreten des Kollektivs im Vordergrund steht. Ronnie Buchmann gibt die klare Zielsetzung vor: „Unser erstes Ziel ist es, unseren Verein wieder mit Stolz in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises Südbrandenburg zu vertreten. Wir möchten attraktiven, fairen Fußball spielen und vor allem unseren jungen Spielern die Möglichkeit geben, wertvolle Erfahrungen in der Kreisoberliga zu sammeln.“

Ihm ist die Schwere der Aufgabe vollauf bewusst: „Uns ist bewusst, dass wir vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt kämpfen werden. Wenn wir als Mannschaft weiter so geschlossen auftreten und zusammenhalten, dann ist der Klassenerhalt aus unserer Sicht ein realistisches Ziel.“