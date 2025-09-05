„Mit mehr Überzeugung ins Spiel gehen“ – Grundtugenden sollen es bei Olching richten

Olching – Der SC Olching will wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach zuvor fünf Siegen in Folge verlor der Landesliga-Absteiger am vergangenen Wochenende erstmals in der neuen Liga. Am Samstag, 14 Uhr, empfängt die Mannschaft von SCO-Coach Felix Mayer nun den SV Bad Heilbrunn zum Verfolgerduell.

„Ein sehr robustes, eingespieltes Team. Das wird ein echter Abnutzungskampf“, vermutet Mayer. Die Kicker aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen reiten derzeit auf einer kleinen Erfolgswelle. Zuletzt gelangen dem Team von Trainer Walter Lang drei Siege in Folge. Damit robbte sich der Ex-Landesligist bis auf einen Zähler an den SCO heran. Bad Heilbrunn steht nach sieben Spieltagen auf dem fünften Platz, Olching – mit einem Nachholspiel in der Hinterhand – rangiert auf Platz drei. Die Olchinger verpassten durch das 0:1 von Penzberg den Sprung an die Tabellenspitze.

Gegen Bad Heilbrunn hofft Mayer, dass „wir wieder den Fußball spielen, den wir spielen können und wollen“. Der 30-Jährige appelliert vor allem an die Einstellung und die Emotionalität. Diese fehlte in Penzberg, aber auch schon zuvor bei den teils glücklichen Siegen gegen Untermenzing (2:0) und Ohlstadt (2:1). „Wir müssen mit mehr Überzeugung ins Spiel gehen“, fordert Mayer. Auch die klassischen Tugenden Einstellung, Einsatzbereitschaft und Laufbereitschaft will Mayer von seinem Team sehen. Urlaubs- aber auch leistungsbedingt wird sich das Gesicht der Olchinger Startformation ändern, kündigt Mayer an. „Einige Spieler haben sich die Nominierung verdient.“ (Dirk Schiffner)