Mit mehr Training in der höheren Klasse bestehen

Niyazi Incili ist in unterschiedlichen Funktionen viel auf den Sportplätzen des Landkreises unterwegs. Der 32-Jährige muss seine Termine gut koordinieren, was nicht immer leicht ist. Mit dem VfL Fredenbeck könnte er als Spieler im Sommer in die 1. Kreisklasse aufsteigen.
Du bist als Spieler, Schiedsrichter und Linienrichter unterwegs. Wie bekommt man das so geregelt, dass nichts zu kurz kommt?
Früher, also in der Anfangszeit, als ich angefangen bin als Schiedsrichter, habe ich zunächst aufgehört, Fußball zu spielen, und danach hatte ich wieder Lust auf Fußball, fing dann wieder an.
In der Winterpause bist du vom Schwinger SC zurück zum VfL Fredenbeck. Warum bist du in den letzten Jahren immer wieder zwischen diesen beiden Vereinen hin- und hergewechselt?
Ich bin wieder zurückgewechselt, weil es keine zweite Mannschaft mehr in Schwinge gab, deswegen bin ich wieder zum VfL Fredenbeck gegangen.
Jetzt steht ihr kurz vor dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Wie siehst du, wenn es denn klappt, eure Chancen in der höheren Klasse?
Ich glaube schon, dass wir es auch in der höheren Liga schaffen können, aber diesmal mit mehr Training und vielen Leuten beim Training, die wieder Spaß haben.