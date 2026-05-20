Mit mehr Training in der höheren Klasse bestehen „Drei Fragen an ...“: Niyazi Incili von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ...: Niyazi Incili – Foto: Niyazi Incili

Niyazi Incili ist in unterschiedlichen Funktionen viel auf den Sportplätzen des Landkreises unterwegs. Der 32-Jährige muss seine Termine gut koordinieren, was nicht immer leicht ist. Mit dem VfL Fredenbeck könnte er als Spieler im Sommer in die 1. Kreisklasse aufsteigen.

Du bist als Spieler, Schiedsrichter und Linienrichter unterwegs. Wie bekommt man das so geregelt, dass nichts zu kurz kommt? Früher, also in der Anfangszeit, als ich angefangen bin als Schiedsrichter, habe ich zunächst aufgehört, Fußball zu spielen, und danach hatte ich wieder Lust auf Fußball, fing dann wieder an.

In der Winterpause bist du vom Schwinger SC zurück zum VfL Fredenbeck. Warum bist du in den letzten Jahren immer wieder zwischen diesen beiden Vereinen hin- und hergewechselt? Ich bin wieder zurückgewechselt, weil es keine zweite Mannschaft mehr in Schwinge gab, deswegen bin ich wieder zum VfL Fredenbeck gegangen.