Mit mehr Köperlichkeit zum Erfolg

– Foto: Christian Kruppe

Drei Spiele, keine Punkte und kein Tor aus dem Spiel heraus. Der Start des TSV Schwabmünchen in die Fußball-Bayernliga hätte auch besser ausfallen können. Zumindest am vergangenen Wochenende in Pipinsried war für die Schwabmünchner mehr drin. Am Samstag gegen den SV Heimstetten soll es besser werden.

In der Heimpartie gegen die Oberbayern, (Samstag, 14 Uhr, Siegmund-Arena, Schiedsrichter Andreas Hummel, SG Betzigau/Wilpoldsried) sollen die ersten Zähler aufs Schwabmünchner Konto wandern. „Das muss unser Ansporn sein“, so Trainer Emanuel Baum vor dem Heimspiel gegen den SV Heimstetten.

Schwabmünchner Kader: Zwei wieder da, zwei andere weg

Die angespannte Personallage der Schwabmünchner hat sich nicht wirklich gebessert. Zwar stehen Manuel Schmid und Maximilian Aschner wieder zur Verfügung, dafür fallen am Samstag Achim Speiser und Maximilian Krist aus. Richard Gumpinger und Fabio Zeche haben zwar wieder mittrainiert, doch ein Einsatz ist eher unwahrscheinlich. „Da ist das Risiko zu groß“, so Baum. Zumal Zeche-Vertreter Lasse Holthuis im Tor „seine Sache richtig gut macht.“

„Besser machen“ lautet das Motto der Schwabmünchner für ihre Zweikampfführung. Als „zu vorsichtig“ bezeichnet Emanuel Baum das Zweikampfverhalten des Aufsteigers. „Wir müssen uns in den Zweikämpfen steigern, körperlicher spielen“, so der Trainer. Vor allem gegen Pipinsried hat er da Defizite ausgemacht. Verbesserungsbedarf besteht auch bei der Torausbeute. Zweimal konnten die Schwabmünchner treffen, beide Male vom Elfmeterpunkt beziehungsweise im Nachschuss. Was nach drei Spielen fehlt, ist ein Tor aus dem Spiel heraus. „In der Offensive fehlt es und an Eingespieltheit. Da sind wir neu aufgestellt, aber durch Urlaub und Verletzungen läuft es da bisher nicht optimal“, so Baum.