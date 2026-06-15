Mit Max Kruse wäre für TuS Dassendorf die Regionalliga möglich gewesen Max Kruse verlässt die TuS Dassendorf. Ex-Trainer Özden Kocadal lobt den früheren Nationalspieler, erklärt aber auch die sportlichen Probleme. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Hat in Dassendorf wieder aufgehört: Max Kruse. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Das Kapitel Max Kruse bei der TuS Dassendorf ist beendet. Der frühere Nationalspieler hatte bereits in seinem gemeinsamen Podcast mit Martin Harnik deutlich gemacht, dass es für ihn am Wendelweg nicht weitergehen wird. Nun hat sich auch sein ehemaliger Trainer Özden Kocadal, der inzwischen zu FC Eintracht Norderstedt gewechselt ist, gegenüber dem Hamburger Abendblatt ausführlicher über die Zeit mit Kruse geäußert.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Dabei wurde schnell deutlich: Menschlich und professionell hinterließ Kruse bei seinem Ex-Coach einen starken Eindruck. Kocadal beschrieb ihn als „menschlich erste Sahne“ und hob hervor, dass Kruse einen „geilen Flair in die Kabine gebracht“ habe. Auch sportlich sah der Trainer weiterhin die besondere Qualität des früheren Bundesliga-Profis.

Kocadal lobt Kruses Professionalität Dass Kruse in Dassendorf nur selten dauerhaft auf dem Platz zu sehen war, lag nach Kocadals Darstellung nicht an fehlender Einstellung. Vielmehr sei der Offensivspieler mit Rückstand gekommen und habe körperlich nicht mehr dauerhaft sein Topniveau erreicht. Der lange Winter mit vielen Halleneinheiten habe die Situation zusätzlich erschwert. Kocadal machte deutlich, dass Kruse im Training und in den Spielen, in denen er auflaufen konnte, weiterhin seine besondere Klasse gezeigt habe. Gleichzeitig sei der Aufwand für den Körper offenbar zu groß gewesen. Kruse war parallel auch in Berlin bei Dersimspor und in der Icon League aktiv. Kocadals Fazit dazu fällt klar aus: „Max liebt den Fußball sehr. Aber er wollte zu viel.“