Mit Max Kruse wäre für TuS Dassendorf die Regionalliga möglich gewesen

Das Kapitel Max Kruse bei der TuS Dassendorf ist beendet. Der frühere Nationalspieler hatte bereits in seinem gemeinsamen Podcast mit Martin Harnik deutlich gemacht, dass es für ihn am Wendelweg nicht weitergehen wird. Nun hat sich auch sein ehemaliger Trainer Özden Kocadal, der inzwischen zu FC Eintracht Norderstedt gewechselt ist, gegenüber dem Hamburger Abendblatt ausführlicher über die Zeit mit Kruse geäußert.
Dabei wurde schnell deutlich: Menschlich und professionell hinterließ Kruse bei seinem Ex-Coach einen starken Eindruck. Kocadal beschrieb ihn als „menschlich erste Sahne“ und hob hervor, dass Kruse einen „geilen Flair in die Kabine gebracht“ habe. Auch sportlich sah der Trainer weiterhin die besondere Qualität des früheren Bundesliga-Profis.
Dass Kruse in Dassendorf nur selten dauerhaft auf dem Platz zu sehen war, lag nach Kocadals Darstellung nicht an fehlender Einstellung. Vielmehr sei der Offensivspieler mit Rückstand gekommen und habe körperlich nicht mehr dauerhaft sein Topniveau erreicht. Der lange Winter mit vielen Halleneinheiten habe die Situation zusätzlich erschwert.
Kocadal machte deutlich, dass Kruse im Training und in den Spielen, in denen er auflaufen konnte, weiterhin seine besondere Klasse gezeigt habe. Gleichzeitig sei der Aufwand für den Körper offenbar zu groß gewesen. Kruse war parallel auch in Berlin bei Dersimspor und in der Icon League aktiv. Kocadals Fazit dazu fällt klar aus: „Max liebt den Fußball sehr. Aber er wollte zu viel.“
Besonders interessant ist die sportliche Einordnung. Kocadal vermutet, dass Dassendorf mit einem fitten Kruse die Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord, die am Ende der Eimsbütteler TV erreicht und gewonnen hat, hätte erreichen können. Das zeigt, wie groß die Wertschätzung für dessen Qualität intern gewesen sein muss - auch wenn die tatsächliche Einsatzzeit am Ende überschaubar blieb.
Kruse bekam im Saisonverlauf muskuläre Probleme und fiel mehrere Wochen aus. Damit wurde aus einem Transfer, der in Hamburg enorme Aufmerksamkeit erzeugte, sportlich kein dauerhaft prägendes Kapitel. Für Dassendorf war es dennoch eine besondere Personalie, die dem Klub bundesweit Aufmerksamkeit brachte.
Der Abschied passt in einen Sommer, in dem die TuS Dassendorf ihren Kader ohnehin stark verändert. Nach den Abgängen von Harnik und Kruse entsteht unter Oliver Zapel eine neue Mannschaft, die mit anderen Profilen und einer veränderten Struktur in die Saison gehen soll.
Kruses Zeit in Dassendorf bleibt damit eine kurze, aber bemerkenswerte Episode. Kocadals Aussagen zeigen: Intern wurde der prominente Zugang nicht als schwieriges Experiment wahrgenommen, sondern als Profi, der sich einbrachte, der Kabine guttat und sportlich weiter außerge
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: