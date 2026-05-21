Mit Marokko zur WM? Nächster Meilenstein für Ex-Erkenschwicker „Jupp"

Ayoube „Jupp" Amaimouni-Echghouyab: Von der Oberliga zur Weltmeisterschaft? – Foto: Julian Zörner

Das Märchen von Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) könnte ins nächste Kapitel gehen. Der 21-jährige Rechtsaußen von Eintracht Frankfurt steht vor dem nächsten Highlight seiner jungen Profikarriere, denn „Jupp" wurde nun erstmals für die Nationalmannschaft Marokkos nominiert.

Amaimouni ist Teil eines 27-Mann-großen Aufgebots, das Nationaltrainer Mohamed Ouahbi für ein fünftägiges Trainingslager berufen hat. Das Camp findet vom 22. bis 26. Mai im Mohammed VI Football Complex in der marokkanischen Küstenstadt Salé, angrenzend an der Hauptstadt Rabat, statt und dient als WM-Vorbereitung. Alle Spieler können sich dort für die anstehende Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko empfehlen. Am letzten Tag findet zudem ein Testspiel gegen Burundi statt. Teil des Kaders sind auch Champions-League-erfahrene Spieler wie Ismael Saibari (PSV Eindhoven) oder Ayoub El Kaabi (Olympiakos Piräus) oder auch Schalkes Aufstiegsheld Soufiane El-Faouzi, der seinen kometenhaften Aufstieg ebenso krönen könnte, wie Ayoube Amaimouni. Kapitän und Superstar Achraf Hakimi fehlt in diesem Trainingslager, da am 30. Mai das Champions-League-Finale gegen den FC Arsenal ansteht.

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2024 spielte Ayoube Amaimouni-Echghouyab noch für die SpVgg Erkenschwick in der Oberliga Westfalen. Nach einer erfolgreiche Debütsaison im Seniorenbereich (18 Tore, sechs Vorlagen) folgte ein rasanter Aufstieg in den Profifußball für den Flügelspieler. Bei der TSG Hoffenheim II spielte sich der in der Dortmunder Nordstadt aufgewachsene Marokkaner auf Anhieb in die Startelf, feierte dort die Meisterschaft in der Regionalliga West und sorgte in der Hinrunde der abgelaufenen Drittliga-Saison für Furore. So gab Eintracht Frankfurt Anfang des Jahres die Verpflichtung des Rechtsaußen bekannt.

Im „Herzen von Europa" ging es für den 21-Jährigen rasant weiter: Gleich im ersten Einsatz für die SGE erzielte Amaimouni drei Minuten nach seiner Einwechslung sein erstes Bundesliga-Tor. Nach dem Trainerwechsel von Dino Toppmöller zu Albert Riera konnte „Jupp" den zuvor eigentlich gesetzten Ritsu Doan oft auf die Bank verdrängen und stand sechsmal in der Startelf, darunter auch im Auswärtsspiel beim FC Bayern München. In 17 Bundesliga-Spielen erzielte Amaimouni zwei Tore und bereitete drei weitere vor. Diese Leistungen haben nun auch den marokkanischen Verband erreicht.