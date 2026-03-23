„Mit Mann und Maus verteidigt" – FCD II spielt nur Remis

Die zweite Mannschaft des FC Deisenhofen kam in der Bezirksliga Süd nicht über ein Remis hinaus. – Foto: Maximilian Merkl

Mit einem 0:0 musste sich die U23 des FC Deisenhofen gegen den abstiegsbedrohten SV Ohlstadt begnügen. Laut Andreas Budell fehlte die letzte Durchschlagskraft: „Es war eine engagierte Leistung. Wir haben Druck gemacht, haben Bälle gewonnen, hatten ein gutes Aufbauspiel, sind bis zum Sechzehner gekommen, aber da war es zu wenig“, so der FCD-Coach. „Die Flanken aus dem Halbfeld sind oft schon beim ersten Gegenspieler hängen geblieben. Es gab nur wenige Tiefenläufe und wenn, dann kam der Pass nicht an.“

Mitte der ersten Halbzeit landete der Ball dann aber doch einmal im Gehäuse der Gäste: Jonas Herrmann hatte getroffen. Doch der Treffer zählte nicht, weil sich Luke Gandl zuvor regelwidrig durchgesetzt hatte. „Vollkommen zurecht, das war ein Foul“, räumte Budell ein. Auch im zweiten Durchgang blieben brisante Szenen Mangelware. Einmal musste Ohlstadts Torwart nach einer gefährlichen Ecke eingreifen, einmal rettete ein Verteidiger kurz vor der Linie, aber es waren keine zwingend herausgespielten Chancen.