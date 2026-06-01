Mit Machtdemonstration zum Titel: TSV Herrsching schießt sich zurück in die Kreisklasse

Meisterjubel: Der TSV Herrsching ist zurück in der Kreisklasse. – Foto: Celina Geigle Photography

Der TSV Herrsching hat das Finale um die Meisterschaft in der A-Klasse 1 gegen den SV Althegnenberg gewonnen. Fischer traf dabei viermal – sein vierter Treffer schlug spektakulär von der Unterkante der Latte ins Tor.

„Ich glaube, auf die gesamte Saison gesehen, ist der Aufstieg verdient“, betonte Abteilungsleiter Peter Seidl. Ebenso wie Cheftrainer Florian Schober konnte er stolz auf sein Team sein, schließlich ließ der TSV von der ersten Minute an keine Zweifel aufkommen. Um den im Vorfeld drei Punkte besser platzierten Spitzenreiter noch vom Thron zu stürzen und die Relegation zu vermeiden, musste Herrsching das direkte Duell gewinnen. „Man hat heute sofort gemerkt, was auf dem Spiel steht. Wir haben von Anfang an gedrückt“, resümierte Schober.

Den Sekt konnte der TSV Herrsching am Samstag guten Gewissens schon in der Halbzeitpause kaltstellen. Dass sich die Fußballer die langersehnte Rückkehr in die Kreisklasse nicht mehr nehmen lassen würden, war jedem der rund 250 Zuschauer im Ammerseestadion schon geraume Zeit vor Abpfiff klar – zu eindeutig gestalteten die Hausherren das entscheidende Spitzenspiel gegen den SV Althegnenberg. Zuvor hatten sich beide Kontrahenten über 21 Spieltage hinweg ein unerbittliches Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der A-Klasse 1 geliefert, ehe es im Saisonfinale in Herrsching zum großen Endspiel kam. Dieses entschied die Elf vom Ammersee hochverdient mit 5:2 (4:0) für sich und krönte sich zum Meister.

TSV Herrsching sieht die Rote Karte: Mizrak muss vom Platz

Den Blitzstart münzte der TSV direkt in Zählbares um: Schon nach rund 45 Sekunden klingelte es im Gehäuse der Gäste. Timo Bösche hatte mit einem tiefen Chip-Ball den agilen Oskar Kozianka auf die Reise geschickt, dessen scharfe Hereingabe Torjäger Daniel Fischer aus kürzester Distanz nur noch einschieben musste. „Das frühe Tor hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt“, kommentierte Seidl. Althegnenberg wirkte vom resoluten Auftreten der Hausherren geschockt und bekam in der Anfangsphase keinen Fuß auf den Boden. Erst nach rund 15 Minuten fand der Gast in die Zweikämpfe – ohne jedoch offensiv gefährlich zu werden. Zu sicher stand der Herrschinger Abwehrriegel um den Kapitän und ehemaligen Spielertrainer Sandro Pasalic.

Die besseren Möglichkeiten verbuchte weiterhin Herrsching. Folgerichtig erhöhte Neo Bolz im Nachsetzen auf 2:0 (24.), ehe die Partie in der 28. Minute eine überraschende Wende hätte nehmen können: Unter den mitgereisten Althegnenberger Anhängern brach großer Jubel aus, als der Schiedsrichter Herrschings Mert Mizrak die Rote Karte zeigte. Auf Höhe der Mittellinie war der Zentrumsspieler mit hohem Risiko eingestiegen – aufgrund des nicht klar ersichtlichen Trefferbilds blieb die Farbe der Karte umstritten. „Ich konnte nicht genau erkennen, wie er ihn getroffen hat“, gab Schober zu.

„Tor des Jahrhunderts“: Fischer schießt Glanz-Treffer für Herrsching

Der Herrschinger Spielfreude tat der Platzverweis aber keinen Abbruch, zu keinem Zeitpunkt war die mehr als 60-minütige Unterzahl spürbar. So vollendete Fischer noch vor der Pause zunächst eine schöne Kombination zum 3:0 und traf wenig später per Fallrückzieher sensationell zum 4:0-Halbzeitstand – das „Tor des Jahrhunderts im Ammerseestadion“, wie alteingesessene Herrschinger Zuschauer am Spielfeldrand munkelten. Und es sollte keineswegs die letzte Duftmarke des besten A-Klasse-Knipsers bleiben: In der 55. Spielminute drehte sich der 36-Jährige mit dem Rücken zum Tor filigran um seinen Gegenspieler und knallte die Kugel von der Strafraumgrenze aus an die Unterkante der Latte, von wo sie spektakulär zur endgültigen Entscheidung im Tor einschlug. Es war Fischers vierter Treffer des Tages, insgesamt kommt der ehemalige Jugend-Bundesligaspieler auf überragende 34 Saisontore.

Ein treffsicherer Stürmer war das letzte Puzzlestück, das dem talentierten Herrschinger Kader noch zum Spitzenteam gefehlt hatte. „Jetzt fühlen wir uns bereit für die Kreisklasse“, verkündete Trainer Schober voller Vorfreude. Althegnenbergs Ehrentore durch den eingewechselten Ibrahim Tangara blieben Ergebniskosmetik, ehe in Herrsching uferloser Jubel ausbrach.