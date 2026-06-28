Mit Lillig und viel Mut in die Verbandsliga

Mathias Lillig, Trainer des SV Bliersmengen-Bolchen – Foto: Carina Kochems

Der SV Bliesmengen-Bolchen entwickelt sich immer mehr zu einer Fahrstuhlmannschaft. Nur ein Jahr nach dem dramatischen Wiederaufstieg im Elfmeterschiessern gegen den SV Geislautern muss das Team aus dem Mandelbachtaler Gemeindeteil schon wieder in die Verbandsliga Nord-Ost absteigen. Nur ein Oberliga-Aufstieg des FSV Jägersburg hätte das verhindert.

Das Schicksal des SV Bliesmengen-Bolchen am Ende der abgelaufenen Saarlandliga-Saison lag in den Händen zweier Oberligisten. Der FV Diefflen hielt die Klasse, wodurch in der Saarlandliga ein Platz frei wurde. Da aber der FSV Jägersburg in der Aufstiegsrunde zur RPS-Oberliga kläglich scheiterte, muss das Team aus dem Mandelbachtaler Gemeindeteil den bitteren Gang in die Verbandsliga Nord-Ost antreten, wo es doch gerade erst als Vizemeister nach dem Aufstiegsspiel gegen den SV Geislautern den Weg nach oben fand.

"Wir wussten, dass es ein ganz schweres Jahr wird, wir haben die Chance ja auch lange offen gehalten. Aber wir haben am Ende zu viele Spiele verloren, waren dann auf andere, höherklassige Vereine angewiesen und die haben nicht so abgeschnitten, wie wir es gebraucht hätten. Deshalb steigen wir gleich im ersten Jahr wieder ab", sagte Matthias Lillig, der das Team auch in der niedrigeren Klasse trainieren wird. "Deshalb war von vorneherein klar, dass wir das in der Konstellation durchziehen, dass es auf dem Trainerposten auch bei einem Abstieg keine Änderung gibt und dass es da die Gewissheit auch bei den Spielern gibt, dass es mit mir weiter geht. Wir werden natürlich versuchen, wieder ganz vorne mit zu spielen. Es gibt ja interessante Gegner wie Mitabsteiger Borussia Neunkirchen, den im Aufstiegsspiel gescheiterten VfL Primstal, die SG Lebach-Landsweiler oder den jetzt wieder eigenständigen TuS Steinbach, wir müssen sehen, wo wir uns da einreihen".