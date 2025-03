Mit "Lemme & Oli" in die Erfolgsspur

Vier Siege aus fünf Partien im Jahr 2025 stehen beim FC Thüringen Weida zu Buche. "Wir blicken lieber nach oben als nach unten", sagt deshalb zurecht auch Trainer Hendrik Penzel. Froh ist der Trainer auch, dass sein Sturmduo nach der Winterpause trifft wie es will. Nun wartet mit dem FC Eichsfeld ein Topteam...

Dabei ist die jüngste Erfolgswelle des FC Thüringen Weida das Ergebnis von Fleiß und Arbeit. "Die Trainingsbeteiligung und auch weniger Verletzungen als noch in der Hinrunde wirken sich bei uns auch auf die Ergebnisse aus. Dazu haben wir natürlich im Winter auch an Prinzipien gearbeitet, die wir verbessern wollen. Wir können die Hinrunde ganz gut einschätzen und wissen auch, dass wir in der Rückrunde den ein oder anderen Punkt mehr holen können, wenn keine großen Verletzungen dazukommen", erklärt Penzel das aktuelle Erfolgsgeheimnis seiner Jungs.

Kein Geheimnis in der Thüringenliga ist es, dass Oliver Peuker und Christopher Lehmann seit der Winterpause blendend harmonieren. Mit fünf Peuker-Toren und sieben Lehmann-Treffern seit der Jahreswende hat der FCTW die Erfolgsspur gefunden. "Die Jungs kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit aus Ehrenhain. In der Hinrunde hat sich Lemme bis zu seiner OP mit einem Knorpelschaden durchgeschleppt und konnte sein vollen Potenzial noch nicht zeigen. Er war dann sehr fleißig und 100% anwesend. Jetzt trifft er jedes Spiel und ergänzt sich mit Oli hervorragend. Beide haben ganz unterschiedliche Qualitäten die gut zusammenpassen. Eines haben sie aber beide auch gemeinsam. Sie sind sehr spielintelligent und wissen was sie auf dem Feld machen müssen. Das macht es einem Trainer einfach und ist schön anzusehen. Beide wissen aber auch, dass sie sich nicht hängen lassen dürfen, weil noch andere Spieler im Rücken lauern", beschreibt der Weida-Coach sein Sturmduo.