Mit Leidenschaft zum Sieg – Eltersdorf bezwingt Aschaffenburg

Schon vor dem Spiel war zu spüren, dass es kein gewöhnlicher Abend werden würde. Wegen des großen Andrangs musste der Anstoß um gut fünf Minuten nach hinten verlegt werden. Auf dem Platz verlief die erste Halbzeit dann aber ohne große Höhepunkte. Beide Mannschaften begannen vorsichtig und legten den Fokus auf sicheres Passspiel. Zwar waren Ansätze von Spielkontrolle auf beiden Seiten erkennbar, doch im letzten Drittel fehlte die Durchsetzungskraft. Viele Angriffe endeten vor dem Strafraum, weil entweder der entscheidende Pass nicht ankam oder die gegnerische Defensive rechtzeitig eingriff. Chancen blieben rar, weil kein Team das Risiko eingehen wollte, früh in Rückstand zu geraten. Es entwickelte sich eine von Taktik geprägte Partie, in der beide Seiten zunächst darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Spielweise der Gäste wenig. Die Aschaffenburger blieben zurückhaltend und überließen der Heimelf mehr und mehr die Kontrolle. Eltersdorf hingegen trat nun deutlich entschlossener auf und erhöhte spürbar den Druck. Immer wieder sorgten gefährliche Vorstöße für Unruhe im Strafraum der Unterfranken. Die „Quecken“ erspielten sich ein deutliches Chancenplus, wobei in vielen Situationen die Präzision sowie die Ruhe im Abschluss fehlte. So blieb es trotz guter Gelegenheiten zunächst beim torlosen Zwischenstand. In der 78. Minute zahlte sich schließlich das engagierte Spiel der Gastgeber aus: Nach einer präzise getretenen Ecke von Ort, reagierte der kurz zuvor eingewechselte Yannik Jassmann blitzschnell und traf aus kurzer Distanz zur verdienten Führung.

Die Gäste hingegen blieben auch nach dem Gegentor offensiv weitgehend blass. Nur selten öffneten sich Räume, die jedoch von der aufmerksam agierenden Eltersdorfer Defensive konsequent geschlossen wurden. Erst in der Schlussphase kam die Viktoria zu einer guten Gelegenheit. Cassaniti setzte sich auf der linken Außenbahn stark gegen mehrere Gegenspieler durch und drang in den Strafraum ein, wo er zu Fall gebracht wurde – Schiedsrichter Huber ließ jedoch weiterspielen.