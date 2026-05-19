Mit Leidenschaft zum Punktgewinn

Im Eisenberger „Schortental“ trafen die Jungs des FC Einheit auf ein routiniertes und körperlich überlegenes Team. Um weiteren Punktzuwachs im Abstiegskampf zu erhalten, waren neben spielerischen Mitteln vor allem Laufbereitschaft und Einsatz gefragt.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Matiss
Durch insgesamt gutes Pressing konnten sich die Gastgeber keine nennenswerten Chancen erarbeiten. In der 33. Minute überraschten die Einheit-Spieler mit einem genialen Spielzug. Leon Matiss passte zu seinem Keeper, der Colin Bindig in Szene setzte. Er bediente den mitgelaufenen Evan Häußer, der nur noch den Torwart des SV Eintracht vor sich hatte. Mit einem gefühlvollen Heber wählte er das wirkungsvollste Mittel, so dass der Rudolstädter Anhang den Führungstreffer bejubeln konnte. Bis zum Pausenpfiff passierte nichts Nennenswertes. Erik Rößler dirigierte seine Vorderleute und die vielen „langen Bälle“ stellten für beide Abwehrreihen kaum Probleme dar. Mit einem „geschenkten“ Strafstoß brachte Schiedsrichter Leon Breuninger den Gastgebern auch ihr Erfolgserlebnis. Robert Häring erzielte den Ausgleich und machte damit seine Mitspieler mutiger für weitere Offensivaktionen. In ein misslungenes Passspiel der Hintermannschaft des SV Eintracht schaltete sich Evan Häußer ein und vollendete clever zur abermaligen Führung des FC Einheit.
Jetzt galt es dem zu erwartenden Druck der Gastgeber unbeschadet zu überstehen und selbst Nadelstiche zu verpassen. Leider agierte der Referee in dieser Phase mit zweierlei Maß. Bei einer ähnlichen Situation, wie die, die zum Strafstoß in der ersten Halbzeit führte, blieb der Pfiff völlig unverständlich aus. Stattdessen erzielten die Eintracht-Spieler nach einer gelungenen Kombination über die rechte Außenbahn durch Leander Roelofs den Ausgleich zum 2:2. Glück hatten die Gäste bei einem Pfostenschuss des SV Eintracht. Mit Leidenschaft und Moral hielten die Spieler um Kapitän Norman Enke dagegen. Ole Barthel wurde im letzten Moment abgeblockt und das junge Team mit den beiden A-Junioren verteidigte beherzt das Unentschieden. Am Ende konnten mussten beide Mannschaften mit der Punkteteilung leben. Einen bitteren Beigeschmack hatte das 2:2, als sich Evan Häußer nach dem Abpfiff mit dem Schiedsrichter auf ein Rededuell einließ und so „Gelb/Rot“ gezeigt bekam.