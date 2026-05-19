Mit Leidenschaft zum Punktgewinn Am vergangenen Wochenende empfing Eintracht Eisenberg die Zweitvertretung des FC Einheit Rudolstadt. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. von FC Einheit Rudolstadt II // Winfried Mattis · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Cindy Scholz

Im Eisenberger „Schortental“ trafen die Jungs des FC Einheit auf ein routiniertes und körperlich überlegenes Team. Um weiteren Punktzuwachs im Abstiegskampf zu erhalten, waren neben spielerischen Mitteln vor allem Laufbereitschaft und Einsatz gefragt. SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Matiss

Durch insgesamt gutes Pressing konnten sich die Gastgeber keine nennenswerten Chancen erarbeiten. In der 33. Minute überraschten die Einheit-Spieler mit einem genialen Spielzug. Leon Matiss passte zu seinem Keeper, der Colin Bindig in Szene setzte. Er bediente den mitgelaufenen Evan Häußer, der nur noch den Torwart des SV Eintracht vor sich hatte. Mit einem gefühlvollen Heber wählte er das wirkungsvollste Mittel, so dass der Rudolstädter Anhang den Führungstreffer bejubeln konnte. Bis zum Pausenpfiff passierte nichts Nennenswertes. Erik Rößler dirigierte seine Vorderleute und die vielen „langen Bälle“ stellten für beide Abwehrreihen kaum Probleme dar. Mit einem „geschenkten“ Strafstoß brachte Schiedsrichter Leon Breuninger den Gastgebern auch ihr Erfolgserlebnis. Robert Häring erzielte den Ausgleich und machte damit seine Mitspieler mutiger für weitere Offensivaktionen. In ein misslungenes Passspiel der Hintermannschaft des SV Eintracht schaltete sich Evan Häußer ein und vollendete clever zur abermaligen Führung des FC Einheit.