Mit Leidenschaft zum Heimsieg

Nach dem eminent wichtigen Sieg der Vorwoche gegen den FC Härtsfeld hatte man sich auch gegen den Tabellendritten aus Fleinheim einiges vorgenommen. Bei herrlichem Wetter und vor einer stattlichen Kulisse wollte man aus einer kompakten Defensive heraus Nadelstiche setzen und dem Gegner so das Leben schwer machen. Von Anpfiff an entwickelte sich auf dem schwer zu bespielenden Platz in der Oggenhausener Waldeck-Arena eine intensive Partie. Fleinheim hatte zwar mehr Spielanteile, konnte sich aber aus dem Spiel heraus keine Chancen erspielen. Dennoch gingen die Gäste in der 11. Minute in Führung. Ein Freistoß aus dem Halbfeld ging vorbei an Freund und Feind, und der durch die tiefstehende Sonne beeinträchtigte Schuh konnte den Gegentreffer nicht mehr verhindern. Doch bereits drei Minuten später gelang unserem Team, ebenfalls nach einer Standardsituation, der Ausgleich. Lichtfuß zog einen Eckball auf den langen Pfosten, wo sich Wentzel seinem Bewacher entzog und gekonnt zum Ausgleich einschoss. Danach konnte Schuh einen Kopfball, ebenfalls nach einer Ecke, parieren. Kurze Zeit später brach P. Peichl auf dem linken Flügel durch und verfehlte mit seinem Abschluss knapp das lange Eck. Da er bei dieser Aktion direkt nach seinem Schuss von seinem Gegenspieler am Fuß getroffen wurde hätten sich die Gäste über einen Elfmeterpfiff nicht beschweren dürfen. Glück hatte unsere Mannschaft als einem Fleinheimer Spieler durch einen unberechtigten Abseitspfiff eine gute Gelegenheit genommen wurde. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Gäste den Druck und unserem Team gelang es kaum noch für Entlastung zu sorgen. Durch eine tolle kämpferische Leistung und angefeuert vom fantastischen Oggenhausener Publikum stemmte man sich gegen die Fleinheimer Angriffe und ließ fast keine Torchancen der Sportfreunde zu. Einzig bei Standards wurde es gelegentlich gefährlich. Die größte Fleinheimer Torchance ergab sich aus einer klaren Abseitsposition, doch verzog der Angreifer freistehend vor Schuh. Das Tor fiel dann auf der Gegenseite. Nach einem schönen Konter in der 84.Minute war Arslanovic alleine durch und konnte von seinem Gegenspieler nur noch durch ein Foulspiel im Strafraum gestoppt werden. Dieses Mal hatte der Unparteiische keine andere Wahl als auf Strafstoss zu entscheiden. Daniel „Iceman“ Saur übernahm die Verantwortung, verlud den Torhüter und traf sicher flach ins rechte Eck zur umjubelten 2:1 Führung. In den verbleibenden Minuten verteidigte man leidenschaftlich die Führung und brachte die drei Punkte unter Dach und Fach. Durch diesen Erfolg klettert unsere Mannschaft vom Relegationsplatz auf den 13. Rang der Tabelle und hat den Anschluss zum Tabellenmittelfeld hergestellt.