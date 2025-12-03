Mit Leidenschaft: Neuwerk II stabilisiert sich eindrucksvolls

Im Duell mit dem Liga-Primus aus Rheydt bestätigten die Neuwerker ihren starken Lauf und sorgten mit einem 1:0-Sieg für eine Überraschung - der Held der Partie war dabei Anton Müller mit seinem Kopfballtor in der 90. Spielminute. Der Tabellenführer blieb dabei zum allerersten Mal in der aktuellen Spielzeit ohne eigenen Treffer.

Für die Sportfreunde war es das sechste ungeschlagene Liga-Duell in Folge. Ganze zwölf Punkte holten sie aus den vergangenen sechs Partien und somit verabschiedeten sie sich aus dem Abstiegskampf. Ein Grund für den Leistungsanstieg des A-Ligisten ist Spielertrainer Patrick Scheulen. Seit Beginn der Spielzeit agierte der 35-Jährige als Co-Trainer von Holger Rütten. Doch auch in sieben Spielen schnürte er die Fußballschuhe für Neuwerk - in diesen sieben Duellen verloren die Neuwerker nur ein einziges Mal.

Scheulen nannte die Gründe für den Leistungsanstieg der Mannschaft. "Wir haben es in den letzten Spielen besser hinbekommen als Mannschaft zu verteidigen. Nach vorne sind wir immer in der Lage ein Tor zu machen. Aber wir schaffen es leidenschaftlich zu verteidigen und ich glaube das war ausschlaggebend für diese Serie". Er fügte noch hinzu: "Dazu kommt, dass die Spieler aus der ersten Mannschaft natürlich auch sehr gut rein gepasst haben und dem Team nochmal eine gewisse Qualität gebracht haben."

Unter den Spielern die aus der Bezirksliga-Truppe Neuwerks aushalfen war beispielsweise auch Müller, der das entscheidende Tor in Rheydt erzielte. Aber auch Torwart Lars Weidmann verhalf der Zweitvertretung durch etliche Paraden zu wichtigen Punktgewinnen.

Zeit zur Regeneration in der Pause

Noch ein Spieltag ist vor der Winterpause zu spielen in der Kreisliga A. Für die Neuwerker ist das Spieljahr durch ein spielfreies Wochenende allerdings schon vorzeitig beendet. Auf die Frage, ob die Pause gelegen kommt antwortete der 35-Jährige: "Wenn man die letzten Spiele sieht würde ich sagen nein." Er führte allerdings noch aus: "Dadurch, dass uns aber im Laufe der Hinrunde viele Spieler weggebrochen sind, aus verschiedenen Gründen, muss man sagen, kommt sie grade recht, damit sich alle gut erholen können." Unter den Verletzten ist beispielsweise Angreifer Tim Güth, der mit sechs Treffern der Top-Torschütze bei den Sportfreunden ist.

Für Neuwerk heißt es somit zunächst regenerieren und die Kräfte sammeln, denn der Achtplatzierte will den Lauf, der hingelegt wurde, natürlich auch im kommenden Jahr fortführen. Auf die Frage, was den Routinier optimistisch stimmt im Bezug auf die Fortführung der ungeschlagenen Serie, antwortete Scheulen: "Die letzten Spiele. Wenn wir es weiterhin schaffen als Mannschaft leidenschaftlich zu verteidigen sind wir schwer zu schlagen. Zudem kommen ganz viele Spieler zurück, die dem Team nochmal einiges geben können."

Durch den Sieg in Rheydt kann er und sein Team mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Bis zum 1. März 2026 haben sie dann Zeit um sich auf das kommende Liga-Spiel gegen die Sportfreunde Neersbroich vorzubereiten. Ob sie die Serie auch im kommenden Jahr fortsetzen können, wird sich zeigen.